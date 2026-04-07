Região Metropolitana concentra maior parte dos 414 raios registrados em Pernambuco

Os raios têm provocado impacto na rede elétrica e são responsáveis pelo maior número de ocorrências, segundo a Neoenergia,

Maior incidência de raios e trovões vem assustando moradores do interior do estado (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Além das chuvas, que chegou a superar os 100mm nas últimas 24 horas, em alguns municípios da Região Metropolitana do Recife, os raios também estão fazendo estragos.

Ao todo, 414 descargas atmosféricas foram registradas em todo estado de Pernambuco, com uma maior concentração no Grande Recife.



Segundo a Neoenergia, os raios têm provocado impacto na rede elétrica em diversas localidades da capital e municípios vizinhos neste terça (7).



“Diante desse cenário, a Neoenergia Pernambuco está com sua operação em força máxima nas ruas desde a madrugada, com o número de equipes ampliado em três vezes para atender, em tempo real, as ocorrências registradas”, diz nota oficial da distribuidora.



Segundo ela, as ocorrências estão, em sua maioria, relacionadas a descargas atmosféricas, ventos fortes e danos em equipamentos provocados pela intensidade das chuvas, que continuam fortes em diversos pontos da região.



Segurança



A Neoenergia Pernambuco reforça que, em situações de chuvas intensas, a segurança deve ser prioridade.

As orientações são:



Não se aproximar de fios caídos ou partidos, mesmo que pareçam desligados;



Não tocar em objetos em contato com a rede elétrica;



Evitar áreas alagadas onde haja postes ou equipamentos de energia;



Em caso de cabos na via pública, manter distância e acionar imediatamente a distribuidora.



Como solicitar atendimento



Para agilizar o atendimento, é fundamental que, ao registrar a ocorrência pelo telefone 116 ou pelos canais digitais (WhatsApp – 81 3217-6990 ou aplicativo), o cliente informe o número da conta contrato, disponível na fatura de energia, além do endereço completo com ponto de referência.



Esses dados permitem identificar com precisão a unidade consumidora e direcionar a equipe com mais rapidez.