Tragédia no Pilar: governadora reforça alerta sobre chuvas e vento
Raquel Lyra fez uma postagem nas redes sociais lamentando o ocorrido que deixou dois mortos
Publicado: 06/04/2026 às 22:19
Raquel Lyra (Reprodução)
A governadora do estado, Raquel Lyra, lamentou há pouco, em suas redes sociais, a tragédia que deixou duas pessoas mortas após o desabamento de parte de uma casarão na Comunidade do Pilar, no centro do Recife.
Raquel também reforçou o alerta da Apac de previsão de chuvas e ventos fortes na Região Metropolitana, Litoral e Zona da Mata.
Veja a postagem
"Soube agora da triste notícia do desabamento de um edifício na comunidade do Pilar, no Recife. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Estado já estão atuando no local.
É importante lembrar alerta da APAC divulgado hoje informando que Pernambuco enfrenta um Distúrbio Ondulatório de Leste, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de raios, especialmente no Litoral, Zona da Mata e RMR.
Seguimos acompanhando a situação e reforçando as orientações da Defesa Civil".