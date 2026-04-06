Tragédia no Pilar: governadora reforça alerta sobre chuvas e vento

Raquel Lyra fez uma postagem nas redes sociais lamentando o ocorrido que deixou dois mortos

Raquel Lyra (Reprodução)

A governadora do estado, Raquel Lyra, lamentou há pouco, em suas redes sociais, a tragédia que deixou duas pessoas mortas após o desabamento de parte de uma casarão na Comunidade do Pilar, no centro do Recife.

Raquel também reforçou o alerta da Apac de previsão de chuvas e ventos fortes na Região Metropolitana, Litoral e Zona da Mata.

Veja a postagem

"Soube agora da triste notícia do desabamento de um edifício na comunidade do Pilar, no Recife. Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil do Estado já estão atuando no local.

É importante lembrar alerta da APAC divulgado hoje informando que Pernambuco enfrenta um Distúrbio Ondulatório de Leste, com previsão de chuvas intensas, ventos fortes e possibilidade de raios, especialmente no Litoral, Zona da Mata e RMR.

Seguimos acompanhando a situação e reforçando as orientações da Defesa Civil".