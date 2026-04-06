Com ação social e eventos, programação da Semana do Exército é apresentada

Programação da Semana do Exército foi divulgada, nesta segunda (6), pelo comandante do Comando Militar do Nordeste (CMNE), general de Exército Francisco Carlos Machado Silva, durante visita ao Diario

General Francisco Carlos Machado Silva falou sobre a Semana do Exército (Marina Torres/DP)

O Comandante Militar do Nordeste, general de Exército Francisco Carlos Machado Silva, realizou, nesta segunda-feira (6), uma visita institucional ao Diario de Pernambuco, como parte da estratégia de aproximação com os veículos de comunicação.

A comitiva, liderada pelo comandante do CMNE, teve como objetivo apresentar a programação da Semana do Exército, prevista para este mês de abril.

“É uma oportunidade de estreitar o relacionamento institucional e, ao mesmo tempo, divulgar as ações que serão realizadas durante o mês de abril”, disse, o comandante.

Semana do Exército

A programação da Semana do Exército 2026 celebra o dia 19 de abril, data que marca a Primeira Batalha dos Guararapes, considerada o marco de origem do Exército Brasileiro.

“No dia 19 de abril de 1648 ocorreu a Primeira Batalha dos Guararapes, que simboliza o nascimento do Exército Brasileiro”, destacou o comandante.

De acordo com o general, no Recife e na Região Metropolitana estão previstas diversas atividades abertas ao público, com foco na integração entre a instituição e a sociedade.

A programação inclui uma cerimônia militar no dia 16 de abril, com formatura de tropas, leitura da Ordem do Dia e homenagens aos militares.

Também estão previstas exposições institucionais e apresentações da banda do Exército em espaços públicos, além de atividades esportivas e competições internas. A agenda contempla ainda a realização de uma sessão solene em homenagem à instituição na Câmara dos Vereadores de Jaboatão dos Guararapes.

Nos dias 25 e 26 de abril, será realizada uma ação cívico-social no Parque Histórico Nacional dos Guararapes, onde a população poderá ter acesso a serviços gratuitos.

Durante a ação social, serão oferecidos atendimentos de saúde, orientações médicas e emissão de documentos, em parceria com outros órgãos públicos.

“A gente leva atendimento de saúde, orientação e também facilita o acesso à documentação. É uma forma de interação direta com a sociedade”, explicou, Carlos Machado.

Segundo o comandante, a iniciativa reforça o papel social do Exército.

“O Exército não atua apenas na defesa. Nós também cumprimos missões subsidiárias, como apoio em desastres, ações humanitárias e serviços à população”, afirmou.

A programação também inclui demonstrações operacionais e apresentações que permitem ao público conhecer de perto a rotina e a estrutura da instituição.

“A Semana do Exército permite mostrar, na prática, o que fazemos e como contribuímos para o país”, disse o general.

Além das atividades comemorativas, o comandante ressaltou o simbolismo histórico da data, que remete à união de diferentes povos na formação do Exército Brasileiro durante os conflitos do século XVII.

Ele também destacou projetos estratégicos em andamento, como a futura instalação da Escola de Sargentos do Exército na Região Metropolitana do Recife.

“É um projeto de grande impacto, que vai trazer desenvolvimento e fortalecer ainda mais a presença do Exército na região”, concluiu.

