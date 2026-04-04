"Falta de respeito com Jesus": Bacanal de Herodes da Paixão de Cristo de Gravatá gera polêmica e divide opiniões

Uma das cenas da Paixão de Cristo de Gravatá, no Agreste, o ‘Bacanal de Herodes’ retrata a festa de aniversário de Herodes, contexto citado em narrativa bíblica. O momento dividiu opiniões na web

Cena do 'Bacanal de Herodes' da Paixão de Cristo de Gravatá, no Agreste, dividiu opiniões (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

A cena do ‘Bacanal de Herodes’, da Paixão de Cristo de Gravatá, no Agreste, gerou polêmicas após vídeos da encenação circularem nas redes sociais. O momento representa uma festa de aniversário do rei Herodes, um contexto citado em narrativa bíblica. No entanto, o figurino dos atores e as danças dividiram opiniões na web.

O debate girou em torno da pouca roupa que os atores – todos homens – usavam durante a cena, e da dança deles, que foi interpretada por muitos como “erótica”.

Muita gente recriminou a cena: “Não gostei da cena dos homens dançantes. Muita falta de respeito com nosso Jesus”, diz um comentário.

Outra usuária do Instagram escreveu: “Cada dia a cultura está se perdendo, quadrilha estilizada, paixão de Cristo vulgar”.

Teve também quem defendeu a representação artística de um evento que está na bíblia.

“Pessoal, o bacanal não representa Jesus e sim corte de Herodes, e tem na bíblia”, postou um outro usuário.

A apresentação também agradou: “Parabéns. Foi lindo, [estou] à espera do próximo”, diz um dos comentários.

O que diz a encenação

Diante da repecussão, o Instituto Cultural e Ecológico Terra Agreste (ICETAG), que faz parte da encenação da apresentação, publicou uma nota de repúdio. Confira na íntegra:

“NOTA DE REPUDIO!

A Nossa Paixão é um espetáculo construído com profundo respeito à narrativa bíblica, que norteia toda a obra do início ao fim.

Cada cena apresentada faz parte de um contexto maior, pensado de forma cuidadosa para transmitir a mensagem da Paixão em sua totalidade. Nenhum elemento é inserido de forma isolada ou fora desse propósito.

Compreendemos que diferentes interpretações podem surgir, especialmente diante de recortes específicos, mas é essencial que o espetáculo seja compreendido em sua plenitude, e não a partir de trechos desconectados de seu contexto.

Reforçamos também a importância do respeito aos artistas e a todos os profissionais envolvidos, que se dedicam com seriedade, compromisso e sensibilidade para levar ao público uma experiência significativa.

A Paixão de Cristo, acima de tudo, é um convite à reflexão, à fé e à empatia. Que esse olhar seja conduzido com responsabilidade e respeito”, destaca o texto, publicado no perfil oficial da ICETAG no Instagram.

O que diz a cidade

Na postagem sobre o último dia do espetáculo, a Prefeitura de Gravatá publicou um vídeo no Instagram com uma legenda que pontua que “a emoção tomou conta da cidade”, mas não se posicionou diretamente sobre a polêmica envolvendo a cena.

“A emoção tomou conta de Gravatá na última apresentação do espetáculo ‘Nossa Paixão – A Luz do Mundo’, que encerrou a temporada 2026 com grande público e muitos aplausos na noite da Sexta-feira Santa (04).

Encenada pelo ICETAG com apoio da Prefeitura de Gravatá, a peça contou a história da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, reunindo cerca de 200 artistas no palco e mais de 100 pessoas envolvidas na produção, mostrando a força da cultura e do talento local.

Moradores e visitantes se emocionaram com a apresentação, que há 43 anos faz parte da tradição da Semana Santa no município, fortalecendo a fé, a cultura e a valorização dos artistas da terra.

Gravatá segue valorizando a cultura, a arte e as tradições que emocionam gerações”, diz a postagem completa.

