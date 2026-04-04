Projeto de agricultura urbana do Recife é selecionado para programa global de ação climática

Capital pernambucana foi uma das 33 cidades selecionadas para integrar o Programa Mutirão Brasil, iniciativa de ações climáticas

Projeto "Recolheita" do Recife foi um dos selecionados do Programa Mutirão Brasil (Foto: Helia Scheppa/PCR)

Recife foi selecionado para integrar um programa de apoio a governos locais na estruturação de projetos de ação climática. O anúncio foi feito esta semana, após um processo seletivo que reuniu mais de 150 propostas de todo o país.

Com o projeto municipal “Recolheita”, de aproveitamento de alimentos e à compostagem de resíduos orgânicos provenientes de feiras e mercados públicos recifenses, a capital pernambucana foi uma entre 33 cidades brasileiras selecionadas para integrar o Programa Mutirão Brasil, das redes globais C40 Cities e Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM).

Os selecionados receberão suporte técnico e financeiro para desenvolver iniciativas climáticas até 2027, principalmente nas áreas de Mobilidade Urbana, Gestão de Resíduos e Orçamento Climático, além de apoio à elaboração de Planos de Ação Climática em cidades da região amazônica.

Sobre o Recolheita

O Recolheita é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Agricultura Urbana do Recife (SEAU), e promove a coleta semanal de alimentos não comercializados, mas ainda próprios para consumo, que são destinados à Cozinha Solidária MCP, localizada no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste.

Os resíduos orgânicos são encaminhados ao Sistema Agroflorestal Urbano e Compostagem (SAFUC), no edifício-sede da Prefeitura, no Bairro do Recife, onde viram adubo orgânico. O material é distribuído para cerca de 100 territórios agroecológicos da cidade, incluindo escolas, unidades de saúde, terreiros e ONGs.

Segundo a gestão municipal, 395,4 toneladas de resíduos orgânicos foram coletadas e 176,5 toneladas de adubo foram produzidas desde dezembro de 2023, evitando a emissão de aproximadamente 304 toneladas de gases de efeito estufa.

Iniciado pós-pandemia, o projeto teve as primeiras ações na sede da Prefeitura do Recife, a partir da coleta de pó de café, depois evoluiu para folhas secas e resíduos orgânicos gerados no próprio edifício. Em seguida, foi ampliado para incluir resíduos das feiras e mercados públicos.

A expansão se baseou em estudo gravimétrico realizado nos mercados de Afogados, Casa Amarela, Cais de Santa Rita, Cordeiro e Encruzilhada, que identificou elevado desperdício de alimentos. Atualmente, o Recolheita concentra esforços na ampliação dessas ações nas feiras e mercados públicos. A expectativa da gestão municipal é expandir para toda a cidade.

Projeto

O projeto integra a frente de gestão de resíduos do Programa Mutirão Brasil, que apoia cidades no desenvolvimento e na implementação de soluções para reduzir as emissões de metano associadas ao manejo de resíduos sólidos.

As iniciativas incluem apoio técnico e orientação financeira para projetos de redução do desperdício, tratamento de resíduos orgânicos e fortalecimento de soluções de economia circular.

Ao todo, os projetos devem permitir o tratamento de aproximadamente 20 mil toneladas de resíduos orgânicos por ano, com potencial de evitar até 35 mil toneladas de emissões de metano em gás cabornico anualmente; além de processamento de bancos de alimentos, evitando mais de 240 toneladas de alimentos próprios para consumo por ano.

Segundo a Secretaria Executiva de Agricultura Urbana, o reconhecimento internacional fortalece uma política pública no município.

“A seleção do Recife pelo Programa Mutirão Brasil reconhece que estamos no caminho certo ao transformar um problema urbano em solução climática. Com o Recolheita, reduzimos o desperdício de alimentos, evitamos emissões de gases de efeito estufa e ainda fortalecemos a segurança alimentar e a agroecologia nos territórios. Esse apoio internacional vai nos permitir ampliar o impacto do projeto até 2027, consolidando uma política pública que une inclusão social, economia circular e ação climática concreta”, afirma.

Programa Mutirão Brasil

O Programa Mutirão Brasil foi lançado em novembro do ano passado durante o Fórum de Líderes Locais da COP30, no Rio de Janeiro. No total, o projeto apoiará mais de 50 cidades em 19 estados brasileiros até a metade de 2027, preparando soluções de alto impacto nas questões climáricas dentro das cidades.

Além das frentes de trabalho em Mobilidade Urbana, Gestão de Resíduos, Orçamento Climático e apoio à elaboração de Planos de Ação Climática, o programa conta com quatro outras frentes de atuação: Finanças Climáticas, Acesso a Dados Climáticos, Ação Climática Inclusiva e Diplomacia Climática.