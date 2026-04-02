Pernambuco registra cerca de 2,5 mil raios; veja os municípios com mais ocorrências
Os municípios do Sertão de Pernambuco lideram o ranking de raios registrados pela Neoenergia da noite da terça para a tarde da quarta
Publicado: 02/04/2026 às 08:34
Raio ilumina céu durante tempestade (Foto: Pixabay)
Entre a noite da última terça-feira (31) e a tarde da quarta (1), cerca de 2,5 mil raios foram registrados em Pernambuco.
Os municípios do Sertão do estado lideram o ranking de dados da Neoenergia.
Em Sertânia foram 233 descargas atmosféricas. São José do Egito e Ibimirim, com 175 e 120, respectivamente, vêm em seguida.
Inajá, Floresta, Pedra e Tabira também superaram a marca de 100 raios em um curto período de tempo.
Segundo a Neoenergia, os raios estão entre as principais causas externas de interrupções no fornecimento de energia.
Eles podem provocar desligamentos automáticos dos sistemas de proteção, além de danos à rede de distribuição.
A companhia informa que reforçou o contingente de equipes em campo, especialmente nas regiões mais afetadas pelas chuvas e tempestades até a sexta-feira (3), a fim de agilizar o atendimento das ocorrências.
Durante as tempestades, orienta a Neoenergia, as pessoas devem evitar áreas abertas, mas não se abrigar sob árvores e mantendo distância de estruturas metálicas e da rede elétrica.
Em caso de ocorrências, o contato deve ser feito pelos canais oficiais de atendimento.
Confira as cidades que tiveram a maior ocorrência de raios:
Sertânia – 233
São José do Egito - 175
Ibimirim - 120
Inajá - 110
Floresta - 109
Pedra - 107
Tabira - 106
Serra Talhada - 96
Itapetim - 77
Itaíba - 70