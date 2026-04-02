Pernambuco registra cerca de 2,5 mil raios; veja os municípios com mais ocorrências

Os municípios do Sertão de Pernambuco lideram o ranking de raios registrados pela Neoenergia da noite da terça para a tarde da quarta

Raio ilumina céu durante tempestade (Foto: Pixabay)

Entre a noite da última terça-feira (31) e a tarde da quarta (1), cerca de 2,5 mil raios foram registrados em Pernambuco.

Os municípios do Sertão do estado lideram o ranking de dados da Neoenergia.



Em Sertânia foram 233 descargas atmosféricas. São José do Egito e Ibimirim, com 175 e 120, respectivamente, vêm em seguida.



Inajá, Floresta, Pedra e Tabira também superaram a marca de 100 raios em um curto período de tempo.



Segundo a Neoenergia, os raios estão entre as principais causas externas de interrupções no fornecimento de energia.



Eles podem provocar desligamentos automáticos dos sistemas de proteção, além de danos à rede de distribuição.



A companhia informa que reforçou o contingente de equipes em campo, especialmente nas regiões mais afetadas pelas chuvas e tempestades até a sexta-feira (3), a fim de agilizar o atendimento das ocorrências.



Durante as tempestades, orienta a Neoenergia, as pessoas devem evitar áreas abertas, mas não se abrigar sob árvores e mantendo distância de estruturas metálicas e da rede elétrica.



Em caso de ocorrências, o contato deve ser feito pelos canais oficiais de atendimento.



Confira as cidades que tiveram a maior ocorrência de raios:



Sertânia – 233



São José do Egito - 175



Ibimirim - 120



Inajá - 110



Floresta - 109



Pedra - 107



Tabira - 106



Serra Talhada - 96



Itapetim - 77



Itaíba - 70

