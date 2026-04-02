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Pernambuco registra cerca de 2,5 mil raios; veja os municípios com mais ocorrências

Os municípios do Sertão de Pernambuco lideram o ranking de raios registrados pela Neoenergia da noite da terça para a tarde da quarta

Diario de Pernambuco

Publicado: 02/04/2026 às 08:34

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Raio ilumina céu durante tempestade /Foto: Pixabay

Raio ilumina céu durante tempestade (Foto: Pixabay)

Entre a noite da última terça-feira (31) e a tarde da quarta (1), cerca de 2,5 mil raios foram registrados em Pernambuco.

Os municípios do Sertão do estado lideram o ranking de dados da Neoenergia.

Em Sertânia foram 233 descargas atmosféricas. São José do Egito e Ibimirim, com 175 e 120, respectivamente, vêm em seguida.

Inajá, Floresta, Pedra e Tabira também superaram a marca de 100 raios em um curto período de tempo.

Segundo a Neoenergia, os raios estão entre as principais causas externas de interrupções no fornecimento de energia.

Eles podem provocar desligamentos automáticos dos sistemas de proteção, além de danos à rede de distribuição.

A companhia informa que reforçou o contingente de equipes em campo, especialmente nas regiões mais afetadas pelas chuvas e tempestades até a sexta-feira (3), a fim de agilizar o atendimento das ocorrências.

Durante as tempestades, orienta a Neoenergia, as pessoas devem evitar áreas abertas, mas não se abrigar sob árvores e mantendo distância de estruturas metálicas e da rede elétrica.

Em caso de ocorrências, o contato deve ser feito pelos canais oficiais de atendimento.

Confira as cidades que tiveram a maior ocorrência de raios:

Sertânia – 233

São José do Egito - 175

Ibimirim - 120

Inajá - 110

Floresta - 109

Pedra - 107

Tabira - 106

Serra Talhada - 96

Itapetim - 77

Itaíba - 70

Municípios , Pernambuco , Raios , Tempestade
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