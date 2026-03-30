Estado tem mais de 300 vagas em seleções para empregos no Grande Recife e Litoral

Para participar dos processos seletivos, candidatos devem conseguir carta de encaminhamento

Carteira de Trabalho (Tony Winston/Agência Brasília.)

O Governo de Pernambuco abriu, nesta segunda (30), mais de 300 vagas de emprego para diferentes perfis profissionais na Região Metropolitana e no Litoral Sul do estado.

A ação é da Secretaria de Desenvolvimento Profissional e Empreendedorismo (Sedepe).

No Recife, há 110 vagas para a área de telemarketing:



Confira:

50 vagas para Operador de Telemarketing Ativo (sem exigência de experiência)

60 vagas para Atendente de Telemarketing (sem exigência de experiência)

Em Ipojuca, estão disponíveis 75 vagas em diversas funções:

Confira:

Atendente A&B (12 vagas)

Chefe de Limpeza (1 vaga)

Cozinheiro (6 vagas)

Cumim (11 vagas)

Steward (7 vagas)

Auxiliar de Lavanderia (6 vagas)

Auxiliar de Serviços Gerais (16 vagas)

Camareira (10 vagas)

Supervisora de Governança (2 vagas)

Recreador (2 vagas)

Técnico de Automação (1 vaga)

Auxiliar de Almoxarifado (1 vaga)

Em São Lourenço da Mata, serão ofertadas 85 vagas na área da construção civil:

Confira:

Pedreiro (55 vagas)

Servente de obra (30 vagas)

Também há 64 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PCD).

Confira:

20 vagas para Costureira em Geral, em Olinda

43 vagas em Recife, para os cargos de:

Auxiliar Administrativo (10 vagas)

Carpinteiro (10 vagas)

Encanador (10 vagas)

Pedreiro (10 vagas)

Promotor de Vendas (3 vagas)

1 vaga para Auxiliar de Produção, no Cabo de Santo Agostinho

Como participar

Para participar dos processos seletivos, é fundamental que os candidatos obtenham a carta de encaminhamento, documento indispensável para acesso às seleções, que serão realizadas diretamente nas empresas contratantes. Sem essa carta, não é possível participar das etapas seletivas.

As cartas de encaminhamento são emitidas de acordo com o perfil do candidato e os requisitos exigidos pelas empresas. Para vagas que exigem experiência, é necessário comprovar vivência na área. Já nas oportunidades que não exigem experiência, como as de telemarketing, os candidatos ficam aptos a participar normalmente, desde que estejam devidamente cadastrados.