Chuva forte em municípios de Pernambuco chegou a superar 80mm, diz a Apac

A chuva em municípios do Agreste e Sertão de Pernambuco gerou grandes acúmulos, nas últimas 12h e 24h, conforme o monitoramento da Apac

Apac prevê chuva para o Agreste nesta quinta-feira (CARLOS LOPES/DP)

O domingo foi de muita chuva em municípios do Agreste e Sertão de Pernambuco, conforme registou o painel de monitoramento da Agência Pernambucana da Águas e Clima (Apac).

Nas últimas 12 horas, até as 8h50 desta segunda, o maior acúmulo foi registrado em Cachoeirinha, no Agreste Central de Pernambuco: 74,37mm.

Logo depois vem Belo Jardim, em duas plataformas de coleta de dados pluviométricos (Garagem - Prefeitura e 15º Batalhão da Polícia Militar): 57,8mm e 48,8mm.

Jataúba ficou em terceiro no ranking de chuva, com 43,58mm.

Saindo do Agreste Central para o Meridional, Jacati foi o quarto município com maior acúmulo: 39,34mm.

Considerando as últimas 24 horas, Cachoeirinha segue na ponta do ranking, com 80,3mm. Calumbi, no Sertão Pajeú, vem depois com 62,54mm e Belo Jardim está em terceiro, com 62,4mm.

Maiores acumulados em 12 horas

Cachoeirinha: 74,37 mm (ETA Compesa)

Belo Jardim: 57,8 mm (G2-Garagem - Prefeitura)

Belo Jardim: 48,8 mm (15 Batalhão de Policía Militar)

Jataúba: 43,58 mm (Escola Antônio Vieira de Melo)

Jucati: 39,34 mm (Posto de Saúde)

Maiores acumulados em 24 horas

Cachoeirinha: 80,3 mm (ETA Compesa)

Calumbi: 62,54 mm (ETA Compesa)

Belo Jardim: 62,4 mm (G2-Garagem - Prefeitura)

Alagoinha: 54 mm (Garagem Municipal)

Belo Jardim: 50,4 mm (15 Batalhão de Policía Militar)