Morre ex-fotógrafo do Diario Clemilson Campos

Clemilson Campos era natural de João Pessoa, na Paraíba, e trabalhou como fotógrafo no Diario de Pernambuco entre 1996 e 1997. Ele faleceu nesta quinta (26), após ter complicações de saúde decorrentes de uma cirurgia

Clemilson trabalhou no Diario entre 1996 e 1997 (Foto: Reprodução/LinkedIn)

Morreu, nesta quinta (26), o ex-fotógrafo do Diario de Pernambuco, Clemilson Campos. Aos 65 anos, ele faleceu após complicações de saúde decorrentes de uma cirurgia para a retirada de um tumor no intestino.

Clemilson era natural de João Pessoa, na Paraíba, e no Diario de Pernambuco entre 1996 e 1997, como repórter fotográfico. Ele também teve passagens por outros grandes veículos pernambucanos, como Jornal do Commercio e a Folha. Desde 2017 ele trabalhava como produtor e editor de vídeos.

O corpo dele será velado a partir das 9h deste sábado (28), no Cemitério de Guadalupe, em Olinda, no Grande Recife, cidade onde Clemilson morava. O sepultamento será às 11h.

