IFPE abre seleção com 150 vagas para curso gratuito de especialização em Matemática

Poderão participar da seleção do IFPE professores/as da educação básica graduados/as em Matemática; As inscrições vão até o dia 7 de abril

Campus do IFPE em Pesqueira é invadido . Foto: Reprodução/ Internet ()

O Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) lançou, na quarta (24), edital de seleção simplificada para curso de especialização Lato Sensu em Ensino de Matemática para Ensino Médio na modalidade Educação a Distância (EaD).

Poderão participar da seleção professores/as da educação básica graduados/as em Matemática e áreas afins que estão atuando nos sistemas públicos e privados de ensino e que ministram aulas no Ensino Fundamental e Médio.

Estão sendo ofertadas gratuitamente 150 vagas, distribuídas nos seguintes polos EaD: Águas Belas (30), Limoeiro (30), Santa Cruz do Capibaribe (30), Sertânia (30) e Timbaúba (30).

As vagas remanescentes poderão ser destinadas aos/às gestores/as e demais profissionais da educação básica.

O processo seletivo será realizado por meio da análise curricular, que levará em conta a formação acadêmica, experiência profissional, participação em eventos acadêmicos, produção acadêmica, projetos educacionais e voluntariado.

A oportunidade é ofertada pelo programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), do Ministério da Educação (MEC).

Inscrições

As inscrições estão abertas e poderão ser realizadas até o dia 7 de abril, por meio do endereço eletrônico do IFPE, de acordo com a documentação e critérios descritos no edital.

O valor da taxa de inscrição será de R$ 50, mas será assegurada a isenção da taxa de inscrição para membros inscritos no CadÚnico e for membro de família de baixa renda. A isenção poderá ser solicitada até o dia 31 de março, também pelo site.

Aferição da condição autodeclarada

Os/as candidatos/as autodeclarados/as negros/as ou indígenas ou quilombolas que concorrem a modalidade de vagas reservadas para cotistas (Lei nº 12.711/2012) deverão passar pelo procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração de pessoas negras (pretos/as e pardos/as) e de aferição da condição de indígena ou quilombola autodeclarada.

Os procedimentos ocorrerão de forma presencial na sede da Diretoria de Educação a Distância (DEaD) no dia 25 de abril.

O curso prevê encontros presenciais obrigatórios aos sábados com previsão de frequência quinzenal no polo EaD escolhido.

Nos polos Águas Belas e Sertânia, além dos sábados, os encontros presenciais poderão ser realizados às sextas-feiras no turno da noite.