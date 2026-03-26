Dois morrem e dois são presos após perseguição policial e troca de tiros na Zona Sul do Recife

Segundo a Polícia Civil, o fato foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP). O caso é tratado pela polícia como "mortes decorrentes de intervenção legal por agente do Estado".

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

Dois homens morreram e duas pessoas acabaram sendo presas após um tiroteio com policiais militares, na madrugada desta quinta (26), no Ibura, na Zona Sul do Recife.

Segundo a Polícia Civil, o fato foi registrado pela Força-Tarefa de Homicídios na Capital, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa ( DHPP).

O caso é tratado pela polícia como “mortes decorrentes de intervenção legal por agente do Estado”.

“As investigações foram iniciadas e seguem em andamento, sob responsabilidade da 3ª Delegacia de Polícia de Homicídios (DPH)”, acrescentou.

Como foi

Segundo informações quatro homens seguiam em um carro na Avenida Dois Rios, de madrugada, no sentido Ibura.

Os policiais informaram que faziam rondas e “suspeitaram da atitude” dos ocupantes do veículo e começaram a fazer a perseguição.

Ainda segundo os relatos dos policiais, foi determinada a parada do veículo, ignorada pelo motorista.

Em um determinado momento da perseguição, ainda conforme os relatos dos policiais, um dos ocupantes do carro desceu e atirou.

Os outros três seguiram adiante e houve uma “nova troca de tiros”, de acordo com os relatos policiais.

Nesse primeiro momento, não houve prisões.

Os PMs disseram que passaram a fazer rondas e encontraram dois homens armados e baleados.

Eles foram levados para unidades de saúde, onde morreram ao dar entrada.

Policiais relataram, ainda, que esses dois homens estava com supostos distintivos policiais.

Em nova etapa da ação, foram localizados um terceiro suspeito de envolvimento no tiroteio e uma mulher, que teria guardado as armas.

Essas duas pessoas acabaram sendo presos e levadas para o DHPP, no Cordeiro, na Zona Oeste da cidade.

Nesta quinta (26), os presos devem passar pela audiência de custódia.