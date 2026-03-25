Onde a esperança pode virar realidade

A Casa da Esperança, em Jaboatão dos Guararapes, se tornou um espaço onde crianças vivem, aprendem e entendem que podem sonhar

Casa da Esperança, em Jaboatão (Foto: Divulgação)

A Casa da Esperança, em Jaboatão dos Guararapes, é uma instituição que carrega, no próprio nome, o propósito de sua existência: oferecer um espaço seguro para crianças. Ela surgiu em 1998, a partir de uma iniciativa da Igreja Anglicana Espírito Santo, em Piedade, com o objetivo de instituir uma creche para 15 crianças.

Hoje, 27 anos depois, a Casa da Esperança atende cerca de 190 crianças de sete comunidades próximas ao bairro de Candeias, também em Jaboatão dos Guararapes. São 30 crianças de 1 a 3 anos atendidas na creche e 120 no contraturno escolar.



No local, também são disponibilizados atendimento com psicólogos, nutricionistas e assistentes sociais para as crianças e suas famílias. “A criança sai da nossa creche, com três nos tem que ir para a escola e depois fica no contraturno. A gente tem aula de informática, psicomotricidade e artes. Trabalhamos desde a primeira infância até a pré-adolescência”, diz Andrezza Limeira, presidente da Casa.



O trabalho da Casa da Esperança é tão presente na região que se tornou também um fortalecer de vínculos comunitários, segundo Andrezza.

A longevidade e integração permitem, hoje, que filhos de pessoas que foram auxiliadas na ONG também recebam o apoio. “Somos vistos como uma instituição que realmente é um apoio, um braço da comunidade. Lá, eles podem buscar qualquer tipo de ajuda. Se não for da nossa demanda, fazemos o encaminhamento. Hoje eu tenho funcionárias que estudaram lá. Pais que estudaram lá e seus filhos estão estudando”, relata.



“É muito desafiador, mas muito compensador quando vemos a transformação da criança que chegou com um ano e entrou na faculdade. É uma quebra de ciclos”. Para o futuro, os planos incluem a formação dos jovenspara o mercado de trabalho.