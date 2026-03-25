Prefeitura de Catende cancela concurso público por indícios de irregularidades apontadas pelo MPPE

Decreto n.° 16/2026 da Prefeitura de Catende determinou o cancelamento do concurso público após recomendação do MPPE, que identificou descumprimento de obrigações por parte da empresa organizadora do certame

Sede da Prefeitura de Catende (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Após a constatação de sucessivos descumprimento de obrigações, por parte da empresa organizadora Instituto de Ensino e Pesquisa do Agreste de Pernambuco (IEP), o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) recomendou à Prefeitura de Catende, na Zona da Mata Sul, o cancelamento do concurso Edital 001/2026, destinado ao provimento de cargos efetivos do quadro permanente.

A prova seria no dia 22 de março, mas após o Decreto n.° 16/2026 da Prefeitura de Catende, o certame foi cancelado e assegurado aos inscritos a devolução dos valores pagos.

A Promotoria de Justiça de Catende instaurou o Inquérito Civil, após recebimento de denúncias de sucessivas retificações e adiamentos do cronograma do concurso público.

Foram quatro retificações em curto espaço de tempo e sem a devida motivação pública, bem como a ausência de transparência quanto à lista nominal de candidatos inscritos e à modalidade de concorrência, o que inviabiliza o controle social.

Além disso, foram denunciados também que a banca organizadora justificou alterações de editais em suposta recomendação do TCE/PE, sem, contudo, apresentar qualquer respaldo documental ou número de processo verificável.

Conforme o MPPE, também houve alteração intempestiva da data de aplicação das provas para 22 de março, coincidindo com o outro certame federal, e a inoperância do canal de recursos e a falta de resposta às solicitações de esclarecimentos feitas pelos candidatos.

Após a verificação dos fatos e a constatação das denúncias, o promotor de Justiça Rômulo Siqueira recomendou a sustação/cancelamento do certame, instando a Administração Pública a se pronunciar.

Assim como também a adoção de outras medidas como apresentar cronograma para devolução dos valores aos inscritos e providenciar a rescisão do contrato administrativo com a empresa organizadora.

Segundo o Decreto n.° 16/2026 da Prefeitura de Catende, a devolução das taxas de inscrição será realizada em cronograma próprio, que será oportunamente divulgado nos canais oficiais do Município, contendo as orientações necessárias para o ressarcimento dos candidatos.