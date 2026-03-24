Carro cai em canal e mulher fica presa às ferragens em Boa Viagem, no Recife

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi resgatada, nesta terça (24) pelo Samu e levada para o Hospital da Unimed III, na área central da cidade. Ela teve suspeita de fratura em um dos braços.

Carro ficou com a capota dentro da água de canal em Boa Viagem (Bombeiros/ Divulgação )

Uma mulher de 26 anos ficou ferida e presa às ferragens depois que um carro caiu em um canal em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nesta terça (24).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima foi resgatada pelo Samu e levada para o Hospital da Unimed III, na área central da cidade.

Ela teve suspeita de fratura em um dos braços.

Como foi

Ainda segundo os bombeiros, equipes foram acionada no início da tarde para atender a uma ocorrência de sinistro de trânsito envolvendo um veículo que caiu em um canal, na Avenida Marechal Juarez Távora, no bairro de Boa Viagem, no Recife.

Para a ocorrência, foram enviadas quatro viaturas da corporação: duas de motorresgate, uma de salvamento e uma de comando operacional.