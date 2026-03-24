Vídeos mostram PMs dando socos na cara e chutes em homem no Grande Recife

Agressão policial ocorrido no meio da rua, no domingo (22). PM disse que abriu investigação preliminar

PMs agridem em homem na frente de espetinho, em Araçoiaba (Reprodução/Redes Sociais )

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um caso de agressão policial ocorrido no meio da rua, em Araçoiaba, no Grande Recife.

Nas imagens, é possível observar dois policiais dando socos no rosto de um homem, na noite de domingo (22).

Em um determinado momento, um dos PMs dá uma “rasteira” na vítima, que cai no chão. O rapaz ainda é atingido por chutes nas costas e é levado pra uma viatura policial.

Tudo aconteceu, segundo postagens nas redes sociais, na frente do Espetinho de Luan.

Havia muita gente na rua, no momento da abordagem policial. Informações dão conta de que o nome do rapaz agredido é Aílton.

O que diz a PM

Por meio de nota divulgada nesta terça (24), a Polícia Militar de Pernambuco disse que abriu uma investigação no 26º BPM.

Esse procedimento preliminar será feito para apurar a conduta dos policiais envolvidos.

“A Corporação ressalta que não coaduna com atos incompatíveis com a legalidade, a proporcionalidade e o respeito aos direitos fundamentais, adotando as providências administrativas cabíveis sempre que há indícios de irregularidades”, disse.

Ainda segundo a PM, qualquer cidadão que se sinta prejudicado procure a Corregedoria-Geral para formalizar denúncias e viabilizar a adoção das medidas legais pertinentes.