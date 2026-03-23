Apac: confira os municípios do Agreste onde teve chuva forte, raios e trovões na noite deste domingo (23)

Vídeos postados em redes sociais mostram alagamentos, chuva forte, raios e trovões em municípios do Agreste; monitoramento da Apac registra acúmulos de água superiores a 60mm, em 12 horas

Moradora de Santa Cruz do Capibaribe em meio à alagamento na noite do domingo (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

Alguns municípios do Agreste de Pernambuco tiveram uma noite de domingo (22) com chuva intensa, raios e trovões. E um início de segunda-feira com ruas e estradas alagadas.

Vídeos que circulam nas redes sociais registraram o fato em Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus, Toritama e Belo Jardim, onde um raio teria atingido um transformador, o que gerou um explosão.



Já o painel de monitoramento da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) mostra quatro estações de captação de dados pluviométricos com acúmulo superior a 50mm, nas últimas 12 horas.



Três destas estações estão em Belo Jardim, no Agreste. Na do Batalhão da Polícia Militar foi registrado 67,2mm.



Choveu forte também em outro município do Agreste: Jataúba. Além de raios e trovões. O fornecimento de energia elétrica sofreu oscilações.



O painel da Apac mostrava acúmulo de 63,34mm, às 8h15 desta segunda.



Considerando as últimas 24h, Belo Jardim chegou a acumular mais de 85mm, Jataúba chegou perto dos 64mm.



São José do Belmonte e Santa Cruz do Capibaribe, também no Agreste, ficaram entre 30mm e 25mm.



Confira os municípios onde mais choveu, segundo a Apac:

Maiores acumulados em 12h



Belo Jardim: 67,2 mm ([APAC] 15 Batalhão de Policía Militar)



Jataúba: 63,34 mm ([APAC] Escola Antônio Vieira de Melo)



Belo Jardim: 55,6 mm ([CEMADEN] G2-Garagem - Prefeitura)



Belo Jardim: 52,6 mm ([CEMADEN] G2-Escola Santo Antônio )

Maiores acumulados em 24h



Belo Jardim: 85,4 mm ([CEMADEN] G2-Garagem - Prefeitura)



Belo Jardim: 82,6 mm ([CEMADEN] G2-Escola Santo Antônio )



Belo Jardim: 75,6 mm ([APAC] 15 Batalhão de Policía Militar)



Jataúba: 63,74 mm ([APAC] Escola Antônio Vieira de Melo)



Belo Jardim: 54,6 mm ([CEMADEN] G2-IFPE)



São José do Belmonte: 30,09 mm ([APAC] [ETA Compesa])



Santa Cruz do Capibaribe: 24,99 mm ([APAC] Escritório Regional Compesa)