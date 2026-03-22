Morre Padre Romeu, o mais antigo na Arquidiocese de Olinda e Recife, aos 96 anos

Padre Romeu morreu neste domingo (22), aos 96 anos. Ele foi o mais longevo na Arquidiocese de Olinda e Recife, com 70 anos de ordenação sacerdotal

Padre Romeu morreu neste domingo (22), aos 96 anos (Foto: Rodrigo Silva/AcervoDP )

Morreu, neste domingo (22), o padre Romeu da Fonte aos 96 anos. Ele era o mais antigo na Arquidiocese de Olinda e Recife, com 70 anos de ordenação sacerdotal. A informação foi confirmada pela Paróquia da Torre, igreja da qual ele foi pároco por 66 anos.

“Comunicamos, que agora, as 16h20, ao Canto da Salve Rainha, Mons. Romeu fez a sua Páscoa.

Esse é um momento de profunda dor e consternação para toda paróquia. Mas, cremos em Deus!

Cremos na Vida que vem do Redentor.

Unamos-nos todos, em prece!

Assim que for possível, comunicaremos os detalhes sobre os ritos funerais.

Deus abençoe nossa paróquia e dê Páscoa a nossa querido pároco.

Pe. Marcelo Jr.”, divulgou a Igreja.

História

Padre Romeu está marcado na história do bairro: “A história de Padre Romeu da Fonte se confunde com a história da Torre. Por onde se anda no bairro, fala-se dele. Seja nas ruas de prédios sofisticados ou nos endereços pobres. A explicação vem do relacionamento do sacerdote com o lugar”, escreveu o Diario, em 2018.

