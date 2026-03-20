Vídeo: motorista do chefe do Estado-Maior da PM troca tiros com assaltantes no Recife
O agente da PM, motorista do coronel do Estado-Maior da PM, estava nas proximidades da residência do oficial quando percebeu a aproximação dos assaltantes e aconteceu a troca de tiros
Publicado: 20/03/2026 às 11:39
Agente da PM é abordado por assaltante e reage, na Lagoa do Araçá, nesta sexta (20) (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
Um policial militar, motorista do coronel Marcelo Ianino, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Pernambuco, reagiu a uma tentativa de assalto e trocou tiros com criminosos na manhã desta sexta-feira (20), na Lagoa do Araçá, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.
Câmeras de segurança registraram a ação.
Imagens mostram o policial militar ao lado de um carro, em frente à casa do coronel Marcelo, quando outro veículo se aproxima.
Um dos ocupantes desce e segue em direção ao agente, que percebe a investida e reage.
Na sequência, ocorre uma troca de tiros entre eles. Após o confronto, os criminosos fugiram do local. O PM não ficou ferido.
Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o agente foi alvo de uma tentativa de assalto.
A corporação acrescentou que viaturas foram deslocadas para a área e seguem realizando buscas para identificar e prender os suspeitos.