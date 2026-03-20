° / °
Vídeo: motorista do chefe do Estado-Maior da PM troca tiros com assaltantes no Recife

O agente da PM, motorista do coronel do Estado-Maior da PM, estava nas proximidades da residência do oficial quando percebeu a aproximação dos assaltantes e aconteceu a troca de tiros

Cadu Silva

Publicado: 20/03/2026 às 11:39

Agente da PM é abordado por assaltante e reage, na Lagoa do Araçá, nesta sexta (20)/REPRODUÇÃO/VÍDEO

Um policial militar, motorista do coronel Marcelo Ianino, chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Pernambuco, reagiu a uma tentativa de assalto e trocou tiros com criminosos na manhã desta sexta-feira (20), na Lagoa do Araçá, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Câmeras de segurança registraram a ação.

Imagens mostram o policial militar ao lado de um carro, em frente à casa do coronel Marcelo, quando outro veículo se aproxima.

Um dos ocupantes desce e segue em direção ao agente, que percebe a investida e reage.

Na sequência, ocorre uma troca de tiros entre eles. Após o confronto, os criminosos fugiram do local. O PM não ficou ferido.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que o agente foi alvo de uma tentativa de assalto.

A corporação acrescentou que viaturas foram deslocadas para a área e seguem realizando buscas para identificar e prender os suspeitos.

