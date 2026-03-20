UPE anuncia seleção simplificada para médicos com salário superior a R$ 12 mil

Edital da seleção simplificada foi publicado nesta sexta-feira (20), no Diário Oficial do Estado de Pernambuco, e abre vagas para médicos, a fim de atuar no complexo hospitalar da UPE, e com salários superiores a R$ 12 mil

Reitoria da Universidade de Pernambuco (UPE) (UPE)

A Secretaria de Administração (SAD) e a Universidade de Pernambuco (UPE) anunciaram processo de Seleção Pública Simplificada para contratação temporária de médicos para trabalhar no complexo hospitalar da universidade.

As inscrições serão abertas na próxima quarta-feira (25) e vão até o dia 15 de abril, através do site da UPE.

São 14 vagas disponibilizadas, com salários de R$ 12.366,61 e jornada de 24 horas semanais.

Segundo o edital publicado nesta sexta-feira (20), no Diário Oficial do Estado, podem participar da seleção simplificada profissionais com residência em ginecologia e obstetrícia.

