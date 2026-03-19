Inmet alerta para risco de chuva forte no Sertão de Pernambuco nesta quinta (19)

Conforme o Inmet, a chuva apresenta risco de "Potencial Perigo", com acúmulos de água entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm

Previsão do Inmet para esta quinta (19) (REPRODUÇÃO/INMET)

A quinta-feira (19) pode ter chuva forte no extremo oeste do Sertão de Pernambuco. É o que indica a previsão atualizada do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicada nesta manhã e válida até o final da noite.

No total são 9 municípios do Sertão pernambucano, limítrofes com o sul dos estados do Ceará e Piauí, e com o norte da Bahia.

Conforme o Inmet, as chuvas apresentam risco de “Potencial Perigo”, com acúmulos de água entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, e ventos intensos (40-60 km/h).