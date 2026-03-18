Protestos complicam trânsito no Centro do Recife nesta quarta (18)

Servidores públicos estaduais e policiais civis promovem atos. A Ponte Princesa Isabel está bloqueada para circulação de veículos

Membros do Sindicado dos Policiais Civis em frente ao Palácio do Campo das Princesas (Reprodução de vídeo/Sinpol)

Protestos realizados no Recife na manhã desta quarta (18) travaram o trânsito na área central.



Servidores públicos estaduais e policiais civis promovem manifestações nas Praças da Independência e da República, na frente do Palácio do Campo das Princesas, sede do governo.



Por nota, a Prefeitura do recife, informou que a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) mobilizou equipes para ordenar o trânsito.



A Ponte Princesa Isabel está bloqueada para circulação de veículos. Quem trafega pela Rua Princesa Isabel em direção ao Palácio do Campo das Princesas deve realizar a conversão à direita pela Rua do Sol.



Os agentes de trânsito estão distribuídos em pontos estratégicos, como os cruzamentos da Rua do Hospício com a Rua Princesa Isabel, da Avenida Norte com a Rua da Aurora e da Rua Princesa Isabel com a Rua da Aurora. Equipes volantes acompanham o deslocamento dos manifestantes.