Dia de São José: veja programação de paróquias do estado, na quinta (19)

Haverá homenagens ao santo no Recife, Olinda, Abreu e Lima e Amaraji. Data é associada à esperança de chuva para a agricultura no Nordeste

Igreja de São José, no centro do Recife (MARLON DIEGO/ACERVO DP)

A Igreja Católica celebra, na quinta (19), o Dia de São José.

Ele é considerado o padroeiro da Igreja Universal, das famílias e dos trabalhadores.

A data também é associada à esperança de chuvas para a agricultura no Nordeste.

Na Arquidiocese de Olinda e Recife, o santo é homenageado em seis paróquias.

São José em Olinda (Casa Caiada),

Abreu e Lima (centro),

Recife (centro antigo),

Cabo de Santo Agostinho (na Vila Social e no distrito de Juçaral)

Amaraji (centro)

Veja a programação dessas paróquias para a quinta:



Paróquia São José – CASA CAIADA, OLINDA

6h30 – Missa solene com bênção dos lírios

10h – Missa solene com bênção dos lírios

17h – Missa solene com bênção dos lírios

19h – Missa solene. Em seguida, procissão com o andor de São José pelas ruas do bairro de Casa Caiada



Paróquia São José – CENTRO, RECIFE

7h – Missa (Pe. Adriano Mendes)

10h – Missa (Pe. Davi Melo)

12h – Missa (Pe. Augusto César)

16h – Missa (Dom Nereudo Freire)

19h – Missa (Dom Josivaldo Bezerra)

Paróquia São José – ABREU E LIMA

10h – Missa (Dom Bernardino Marchió)

17h – Missa (Dom Fernando Saburido) e em seguida procissão com andores do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora de Fátima e São José.

Paróquia São José – AMARAJI

6h – Alvorada festiva

10h – Missa (Pe. Ivanilson Araújo)

16h – Missa (Pe. Joab França)