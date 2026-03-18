Dia de São José: veja programação de paróquias do estado, na quinta (19)
Haverá homenagens ao santo no Recife, Olinda, Abreu e Lima e Amaraji. Data é associada à esperança de chuva para a agricultura no Nordeste
Publicado: 18/03/2026 às 09:57
Igreja de São José, no centro do Recife (MARLON DIEGO/ACERVO DP)
A Igreja Católica celebra, na quinta (19), o Dia de São José.
Ele é considerado o padroeiro da Igreja Universal, das famílias e dos trabalhadores.
A data também é associada à esperança de chuvas para a agricultura no Nordeste.
Na Arquidiocese de Olinda e Recife, o santo é homenageado em seis paróquias.
São José em Olinda (Casa Caiada),
Abreu e Lima (centro),
Recife (centro antigo),
Cabo de Santo Agostinho (na Vila Social e no distrito de Juçaral)
Amaraji (centro)
Veja a programação dessas paróquias para a quinta:
Paróquia São José – CASA CAIADA, OLINDA
6h30 – Missa solene com bênção dos lírios
10h – Missa solene com bênção dos lírios
17h – Missa solene com bênção dos lírios
19h – Missa solene. Em seguida, procissão com o andor de São José pelas ruas do bairro de Casa Caiada
Paróquia São José – CENTRO, RECIFE
7h – Missa (Pe. Adriano Mendes)
10h – Missa (Pe. Davi Melo)
12h – Missa (Pe. Augusto César)
16h – Missa (Dom Nereudo Freire)
19h – Missa (Dom Josivaldo Bezerra)
Paróquia São José – ABREU E LIMA
10h – Missa (Dom Bernardino Marchió)
17h – Missa (Dom Fernando Saburido) e em seguida procissão com andores do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora de Fátima e São José.
Paróquia São José – AMARAJI
6h – Alvorada festiva
10h – Missa (Pe. Ivanilson Araújo)
16h – Missa (Pe. Joab França)