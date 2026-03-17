Inmet alerta para risco de chuvas intensas em grande parte do estado; veja cidades
O aviso de "perigo em potencial" saiu nesta terça (17) e vale até o fim da noite de quarta (18).
Publicado: 17/03/2026 às 15:55
Inmet prevê chuva em dez municípios de Pernambuco, no extremo norte do estado (REPRODUÇÃO/INMET)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de chuvas intensas para grande parte das cidades pernambucanas.
O aviso de “perigo em potencial” saiu nesta terça (17) e vale até o fim da noite de quarta (18).
Segundo o Inmet, há os seguintes riscos:
Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Dante disso, o instituto recomenda:
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja as cidades
Abreu e Lima
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Aliança
Araçoiaba
Araripina
Belém do São Francisco
Belo Jardim
Betânia
Bezerros
Bodocó
Bom Jardim
Brejinho
Brejo da Madre de Deus
Buenos Aires
Cabrobó
Calumbi
Camutanga
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Carpina
Caruaru
Casinhas
Cedro
Condado
Cumaru
Custódia
Dormentes
Exu
Feira Nova
Ferreiros
Flores
Floresta
Frei Miguelinho
Goiana
Granito
Ibimirim
Igarassu
Iguaracy
Inajá
Ingazeira
Ipubi
Itacuruba
Itambé
Itapetim
Itaquitinga
Jataúba
João Alfredo
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Lagoa Grande
Limoeiro
Macaparana
Machados
Mirandiba
Moreilândia
Nazaré da Mata
Orobó
Orocó
Parnamirim
Passira
Paudalho
Pesqueira
Petrolândia
Petrolina
Poção
Quixaba
Riacho das Almas
Salgadinho
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Cruz do Capibaribe
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Maria do Cambucá
Santa Terezinha
São Caetano
São José do Belmonte
São José do Egito
São Vicente Férrer
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Surubim
Terra Nova
Timbaúba
Toritama
Tracunhaém
Trindade
Triunfo
Tuparetama
Verdejante
Vertente do Lério
Vertentes
Vicência