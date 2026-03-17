Inmet alerta para risco de chuvas intensas em grande parte do estado; veja cidades

O aviso de "perigo em potencial" saiu nesta terça (17) e vale até o fim da noite de quarta (18).

Inmet prevê chuva em dez municípios de Pernambuco, no extremo norte do estado (REPRODUÇÃO/INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou um alerta de chuvas intensas para grande parte das cidades pernambucanas.

O aviso de “perigo em potencial” saiu nesta terça (17) e vale até o fim da noite de quarta (18).



Segundo o Inmet, há os seguintes riscos:

Chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.



Dante disso, o instituto recomenda:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja as cidades



Abreu e Lima

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Aliança

Araçoiaba

Araripina

Belém do São Francisco

Belo Jardim

Betânia

Bezerros

Bodocó

Bom Jardim

Brejinho

Brejo da Madre de Deus

Buenos Aires

Cabrobó

Calumbi

Camutanga

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Carpina

Caruaru

Casinhas

Cedro

Condado

Cumaru

Custódia

Dormentes

Exu

Feira Nova

Ferreiros

Flores

Floresta

Frei Miguelinho

Goiana

Granito

Ibimirim

Igarassu

Iguaracy

Inajá

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itambé

Itapetim

Itaquitinga

Jataúba

João Alfredo

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa Grande

Limoeiro

Macaparana

Machados

Mirandiba

Moreilândia

Nazaré da Mata

Orobó

Orocó

Parnamirim

Passira

Paudalho

Pesqueira

Petrolândia

Petrolina

Poção

Quixaba

Riacho das Almas

Salgadinho

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Cruz do Capibaribe

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Maria do Cambucá

Santa Terezinha

São Caetano

São José do Belmonte

São José do Egito

São Vicente Férrer

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Surubim



Terra Nova

Timbaúba

Toritama

Tracunhaém

Trindade

Triunfo

Tuparetama

Verdejante

Vertente do Lério

Vertentes

Vicência