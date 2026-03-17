Papel com respostas: mulher flagrada tentando fraudar concurso dos Correios em Olinda é condenada

Segundo MPF, a tentativa de fraude na seleção aconteceu em dezembro de 2024. Ela estava com pedaço de papel com 50 respostas da prova

Tentativa de fraude em concurso dos Correios provocou condenação de candidata (Divulgação)

Uma mulher foi condenada pela Justiça federal em Pernambuco após uma tentativa de fraude no concurso dos Correios, realizado em dezembro de 2024,, segundo informações do Ministério Público federal (MPF).

Ainda de acordo com o MPF, a candidata foi flagrada durante a aplicação da prova em uma escola localizada em Olinda com um pequeno papel contendo as respostas das 50 questões do exame.

Pelo crime ela foi condenada a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto. O MPF recorreu da decisão para aumentar a pena e alterar o regime de cumprimento.

Como foi

Segundo a denúncia do MPF, o pequeno papel contendo as respostas das 50 questões do exame foi apreendido por agentes da Polícia Federal, que monitoravam os candidatos, após uma das agentes notar comportamento atípico da candidata.

A mulher estava agitada e insistia em manter erguida a folha de provas, apesar da advertência dos agentes. O material apreendido apresentava correspondência de 96% com o gabarito oficial da prova.

A investigação também identificou que o gabarito já estava disponível no celular da candidata horas antes do início da prova, indicando que as respostas haviam sido obtidas antes da divulgação oficial. A análise do aparelho apontou ainda a existência de imagens relacionadas a outros concursos públicos.

Na denúncia, o MPF destacou ainda a gravidade da conduta e os potenciais prejuízos coletivos. Segundo o órgão, a fraude poderia comprometer a regularidade do concurso e até levar à anulação do certame, afetando mais de 1,5 milhão de candidatos inscritos para o cargo de nível médio. A regularidade do concurso também é objeto de apuração em procedimento específico conduzido pelo MPF.

Sentença

Na sentença, a Justiça Federal concluiu que houve fraude em certame de interesse público, crime previsto no artigo 311-A do Código Penal. A pena foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento mensal de R$ 300, além de multa. A decisão também determinou a destruição do caderno de provas, da folha de respostas e do papel contendo o gabarito apreendido, após o trânsito em julgado da sentença.