Ataque a escola em Pernambuco: garota de 14 anos internada no HR tem quadro estável e está consciente

Crime aconteceu em Barreiros, na Mata Sul, na segunda (16). Outras duas garotas ficaram feridas e já estão em casa. O agressor, de 14 anos, foi apreendido pela PM e seguiu para uma cidade na região, por questões de segurança

Escola de Referência em Ensino Fundamental (Eref) Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Uma das três garotas esfaqueadas por um colega em uma escola em barreiros, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, está internada no Hospital da restauração (HR), no Derby, na área central do Recife, desde a segunda (16).

A menina tem 14 anos e não terá o não terá o nome divulgado em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).



Segundo nota enviada pelo HR, nesta terça (17), a paciente tem quadro de saúde “estável, consciente e orientada”.



Outras duas garotas ficaram feridas e já estão em casa. O agressor, de 14 anos, foi apreendido pela PM e seguiu para uma cidade na região, por questões de segurança. A garota que está no HR foi atendida, inicialmente, na unidade de saúde em Barreiros.



Na segunda, o médico Michael Zimmermann, que atendeu a garota logo após o ataque, disse que a vítima foi atingida por quatro golpes de um objeto cortante, semelhante à uma faca pequena.



“Ela teve quatro perfurações por arma branca, uma no abdômen, e três nas costas. Uma delas atingiu a região das vértebras, onde passa a medula espinhal, e ela estava com sintomas nas pernas, com formigamento. Esse sintoma é quando tem alguma afecção do nervo”, explicou o profissional de saúde.

Segundo o médico, ainda é cedo para afirmar que ela teve uma lesão medular, mas a possibilidade não é descartada.



“Pode estar em aberto alguma complicação em nível da medula óssea, pode se complicar, pode trazer prejuízo para a saúde na questão de paralisia dos membros inferiores, paraplegia. Fizemos exames de tomografia e radiografia, não deram alteração, mas a clínica é soberana”, relatou.



“A perna esquerda ela não estava conseguindo levantar. Por isso, também reforcei a questão de encaminhar para avaliação do especialista em neurocirurgia para identificar alguma lesão. A tomografia é um exame que ajuda, na ressonância dá para ver melhor e lá eles têm esses exames para fazer”, detalhou.



Conforme o profissional da saúde, a jovem relatou que sentiu “um choque”, comum em situações nas quais nervos são atingidos. “Ela disse também que quando a punhalada veio nas costas, sentiu um choque no pé”, complementou.



O ataque



Na manhã desta segunda (16), um aluno da Escola de Referência em Ensino Fundamental (EREF) Cristiano Barbosa e Silva, em Barreiros, na Mata Sul do Estado esfaqueou três estudantes da mesma unidade de ensino. O caso aconteceu por volta das 7h da manhã, antes das atividades escolares terem iniciado.