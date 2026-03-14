Dia de São José: Arquidiocese de Olinda e Recife anuncia agenda de celebrações

Confira agenda de celebrações nas paróquias de São José da Arquidiocese de Olinda e Recife nesta quinta (19)

Igreja de São José, no centro do Recife (MARLON DIEGO/ACERVO DP)

A próxima quinta-feira (19) é dia de São José e será celebrado pela Arquidiocese de Olinda e Recife. Algumas paróquias dedicam ao santo 13, 9 ou 3 dias de festa.



Na Região Metropolitana e Zona da Mata Sul, 6 paróquias têm São José como padroeiro:



As paróquias de São José em Olinda (Casa Caiada), Abreu e Lima (centro), Recife (centro antigo), Cabo de Santo Agostinho (na Vila Social e no distrito de Juçaral) e Amaraji (centro). Nestas, as festividades são maiores.



Confira a programação:



Quinta-feira (19)



Paróquia São José – CASA CAIADA, OLINDA

6h30 – Missa solene com bênção dos lírios

10h – Missa solene com bênção dos lírios

17h – Missa solene com bênção dos lírios

19h – Missa solene. Em seguida, procissão com o andor de São José pelas ruas do bairro de Casa Caiada

Paróquia São José – CENTRO, RECIFE

7h – Missa (Pe. Adriano Mendes)

10h – Missa (Pe. Davi Melo)

12h – Missa (Pe. Augusto César)

16h – Missa (Dom Nereudo Freire)

19h – Missa (Dom Josivaldo Bezerra)

Paróquia São José – ABREU E LIMA

10h – Missa (Dom Bernardino Marchió)

17h – Missa (Dom Fernando Saburido) e em seguida procissão com andores do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora de Fátima e São José.

Paróquia São José – AMARAJI

6h – Alvorada festiva

10h – Missa (Pe. Ivanilson Araújo)

16h – Missa (Pe. Joab França)