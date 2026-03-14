Dia de São José: Arquidiocese de Olinda e Recife anuncia agenda de celebrações
Confira agenda de celebrações nas paróquias de São José da Arquidiocese de Olinda e Recife nesta quinta (19)
Publicado: 14/03/2026 às 13:49
Igreja de São José, no centro do Recife (MARLON DIEGO/ACERVO DP)
A próxima quinta-feira (19) é dia de São José e será celebrado pela Arquidiocese de Olinda e Recife. Algumas paróquias dedicam ao santo 13, 9 ou 3 dias de festa.
Na Região Metropolitana e Zona da Mata Sul, 6 paróquias têm São José como padroeiro:
As paróquias de São José em Olinda (Casa Caiada), Abreu e Lima (centro), Recife (centro antigo), Cabo de Santo Agostinho (na Vila Social e no distrito de Juçaral) e Amaraji (centro). Nestas, as festividades são maiores.
Confira a programação:
Quinta-feira (19)
Paróquia São José – CASA CAIADA, OLINDA
6h30 – Missa solene com bênção dos lírios
10h – Missa solene com bênção dos lírios
17h – Missa solene com bênção dos lírios
19h – Missa solene. Em seguida, procissão com o andor de São José pelas ruas do bairro de Casa Caiada
Paróquia São José – CENTRO, RECIFE
7h – Missa (Pe. Adriano Mendes)
10h – Missa (Pe. Davi Melo)
12h – Missa (Pe. Augusto César)
16h – Missa (Dom Nereudo Freire)
19h – Missa (Dom Josivaldo Bezerra)
Paróquia São José – ABREU E LIMA
10h – Missa (Dom Bernardino Marchió)
17h – Missa (Dom Fernando Saburido) e em seguida procissão com andores do Sagrado Coração de Jesus, Nossa Senhora de Fátima e São José.
Paróquia São José – AMARAJI
6h – Alvorada festiva
10h – Missa (Pe. Ivanilson Araújo)
16h – Missa (Pe. Joab França)