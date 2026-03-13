Dono de hotelzinho para crianças é um dos suspeitos presos por estuprar menores no Grande Recife

A Polícia Civil prendeu quatro suspeitos de estuprar crianças e adolescentes, entre 5 e 14 anos, no Recife, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, na Região Metropolitana; um deles era dono de hotelzinho

Delegado Paulo Furtado (D) deu detalhes da operação que prendeu suspeitos de estupro (DIVULGAÇÃO/PCPE)

Quatro homens foram presos acusados de estuprar ao menos seis crianças e adolescentes na Região Metropolitana do Recife. Vítima tinham idades entre 5 e 14 anos.

Os detalhes da Operação Guardiões da Infância foram apresentadas na manhã desta sexta (13), pelo delegado Paulo Furtado, gestor do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, a operação foi deflagrada na terça (10) e tinha como alvo quatro suspeitos.

O primeiro deles foi preso antes da deflagração da operação, em Jaboatão dos Guararapes. Ele era dono de um hotelzinho que cuidava de crianças.

Conforme o delegado Paulo Furtado, o suspeito se aproveitava do horário do banho das crianças. “Ele se aproveitou da situação para abusar de uma menina enquanto ela tomava banho”, afirmou.

Durante a operação, outros três suspeitos foram presos nas cidades de Recife, Jaboatão dos Guararapes e Paulista, na Região Metropolitana. Em um dos casos investigados, o próprio pai teria estuprado a filha.

“A gente está falando de crianças com idades entre 5 e 14 anos. Ao todo, seis crianças foram vítimas”, disse Paulo Furtado.

De acordo com o delegado, as investigações começaram a partir de denúncias relacionadas a crimes ocorridos em Jaboatão dos Guararapes.

Com o avanço do inquérito, os policiais identificaram que alguns dos investigados haviam se mudado para outras cidades da Região Metropolitana.

“As investigações foram decorrentes de fatos praticados em Jaboatão. Esses indivíduos passaram a morar em outras localidades, e o delegado titular da 2ª Delegacia de Crimes contra Crianças e Adolescentes representou pelas prisões preventivas. Conseguimos localizar onde eles estavam morando e efetuar as capturas”, explicou.

Parte das prisões ocorreu nas casas dos suspeitos, enquanto um deles foi detido no momento em que chegava do trabalho.

Segundo a polícia, não houve resistência durante as abordagens e dois dos investigados confessaram os crimes.

Os quatro homens permanecem presos preventivamente e irão responder ao processo criminal. A Polícia Civil informou que as investigações continuam e que outras informações ou possíveis vítimas ainda poderão surgir.