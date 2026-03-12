Vídeo: carro bate em táxi no Recife e fica de lado e sobre duas rodas: "cena de filme"

Imagens que circulam nas redes sociais registraram o momento (Reprodução/Redes sociais)

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que um carro ficou com um pneu sobre outro veículo na Rua do Hospício, no Centro do Recife, na manhã desta quinta-feira (12)

Imagens que circulam nas redes sociais registraram um momento em que um carro ficou com um pneu sobre um táxi após uma colisão na Rua do Hospício, na área central do Recife, nesta quinta-feira (12).

O fato inusitado chamou a atenção de pessoas que passavam pela localidade, que pararam para registrar a ocorrência que parecia “cena de filme”.

“Gente, olha que loucura aqui na Rua do Hospício. Olha o que o carro conseguiu fazer. Olha o que o cara conseguiu fazer com o carro dele. Vê que loucura. Parece cena de filme”, enfatizou uma mulher que registrou o momento do sinistro de trânsito.

Segundo a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), agentes de tráfego foram acionados para a ocorrência, porém, ao chegarem no local, tudo havia se normalizado.