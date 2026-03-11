° / °
VIOLÊNCIA

Homem é preso em Ipubi após tentar sequestrar criança de 5 anos

Com o suspeito, foram encontradas camisinhas, lubrificante íntimo e um facão

Diario de Pernambuco

Publicado: 11/03/2026 às 16:44

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência está em andamento no momento. /Foto: Polícia Civil/divulgação

Um homem de 34 anos foi preso em flagrante, na última terça-feira (10), suspeito de tentar sequestrar uma menina de 5 anos, em Ipubi, no Sertão de Pernambuco. Com ele, foram encontradas camisinhas, lubrificante íntimo e uma faca.

Segundo informações da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), a menina estava em frente a uma residência localizada na Rua São Luiz, na área central do município, quando o suspeito teria abordado a criança, convencendo-a a acompanhá-lo para outro local.

Ainda conforme a PMPE, a ação do suspeito foi interrompida quando uma mulher percebeu a situação e começou a gritar. Diante da reação, o homem soltou a criança e fugiu do local.

Após diligências realizadas pelas equipes da polícia, o suspeito foi identificado e localizado. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis. Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso foi registrado pela 204ª Delegacia de Ipubi como sequestro/cárcere privado.

Depois que o suspeito foi conduzido até a delegacia para realização dos procedimentos cabíveis, ele ficou à disposição da Justiça após passar por audiência de custódia.

