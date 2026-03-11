Igreja São Lourenço do Tejucupapo é reconhecida como Patrimônio Histórico Brasileiro

112ª sessão do Conselho Consultivo do Iphan aprova o tombamento do bem localizado na cidade de Goiana, em Pernambuco

Igreja de São Lourenço do Tejucupapo (Foto: Dossiê do Tombamento/Iphan)

A Igreja São Lourenço, localizada no Distrito de Tejucupapo, em Goiana, na Zona da Mata Norte do estado, foi reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro nesta terça-feira (10), durante a 112ª sessão do Conselho Consultivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). O bem será inscrito no Livro do Tombo Histórico.

A igreja tem origem no período colonial, quando a região integrava a antiga Capitania de Itamaracá. A construção é estimada no século XVI, inicialmente em taipa, com estrutura de madeira e barro e uso de mão de obra indígena escravizada. Ela teria sido obra dos jesuítas que atuavam no território.

Posteriormente, a edificação foi reconstruída em alvenaria e pedra. Ela fica localizada no mesmo distrito onde ocorreu uma batalha das Heroínas de Tejucupapo, ocorrida em 1646, quando mulheres da comunidade expulsaram as tropas holandesas.

Durante a sessão, a relatora do processo, Isabela Oliveira Pereira, destacou a relevância do reconhecimento do bem em relação à história do território e da comunidade. “Entende-se que o tombamento em pauta se trata de uma contribuição importante para o reconhecimento de que o território é resultado de camadas sucessivas de experiências humanas. O cuidado com esses vestígios não apenas conserva uma edificação secular, mas protege referências que ajudam a compreender quem somos, como sociedade, e como queremos projetar nosso futuro”.

O templo já era tombado pela Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe) desde 1994. O presidente do Iphan, Leandro Grass, afirmou que o reconhecimento também contribui para a preservação de memórias relacionadas à violência histórica contra mulheres.

“Nós temos a memória sensível da violência contra as mulheres por parte de invasores e colonizadores, durante os períodos dos séculos 17 e 18 principalmente. A gente tem feito um diálogo com o Ministério das Mulheres, também com as prefeituras e governos estaduais, para que esses pontos, uma vez patrimonializados, possam ser ferramentas promoção dessa conscientização a respeito do patriarcado, machismo da violência contra a mulher. Vamos utilizar o patrimônio sensível como instrumento de memória para que a gente possa educar as atuais e futuras gerações”.

Localizada no fim da Rua Matriz, a igreja foi um dos principais pontos de referência para o desenvolvimento do povoado de São Lourenço do Tejucupapo. A proximidade com o Rio Goiana também teve papel importante na economia, no transporte e na subsistência da comunidade local.

A igreja mantém vínculo com a comunidade reconhecida como remanescente do Quilombo de Catucá. O local abriga tradições como a Festa de São Lourenço e o ritual do “carrego da lenha”, celebrações que reúnem influências indígenas, africanas e portuguesas.