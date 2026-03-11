Caminhonete carregada de frutas capota na BR-101 e deixa dois feridos, na manhã desta quarta (11)

A caminhonete com carregamento de frutas capotou após o estouro de um pneu; o motorista e o passageiro ficaram feridos e foram levados para unidades de saúde

Caminhonete com frutas capotou na BR-101, em Escada (DIVULGAÇÃO/PRF)

Uma caminhonete com carregamento de frutas capotou na BR-101, no município de Escada, na Zona da Mata Sul de Pernambuco, após estouro de pneu, na manhã desta quarta-feira (11).

Por volta das 6h45, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada para atender um sinistro no Km 119,4 da BR-101, em Escada, sentido Palmares.

O pneu da caminhonete estourou e o veículo capotou na rodovia, deixando o motorista e o passageiro feridos.

O motorista foi encaminhado pelo Samu para o Hospital Mendo Sampaio, no Cabo de Santo Agostinho.

O passageiro teve ferimentos leves e foi para o Hospital Regional de Escada.

A rodovia foi totalmente liberada às 7h25.

