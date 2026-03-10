Após matar cachorro a chutes, suspeito recebe liberdade provisória no Agreste de Pernambuco

Elielson Cosme da Silva é o principal suspeito de ter matado um cachorro a chutes em uma praça pública em Chã Grande, no Agreste de Pernambuco. Ele teve liberdade provisória concedida após passar por audiência de custódia

Caso aconteceu na cidade de Chã Grande, no Agreste do Estado (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem suspeito de ter matado a chutes um cachorro no domingo (8), em Chã Grande, no Agreste, teve liberdade provisória concedida após passar por audiência de custódia nesta segunda-feira (9). Elielson Cosme da Silva foi preso em flagrante ainda no dia do crime, segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

O juiz Thiago Meirelles entendeu que a conversão da prisão em flagrante de Elielson em preventiva seria “prematura”, apesar do requerimento do Ministério Público.

Segundo informações extraoficiais, o crime teria acontecido na Praça Monsenhor João Inácio Ferreira, na área central da cidade. O animal ainda teria caminhado até a Igreja Matriz de São José após as agressões. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

No mesmo dia, a PMPE, através da 5ªCIPM, prendeu o suspeito. O envolvido, juntamente com as testemunhas, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Gravatá para adoção das medidas legais cabíveis, e foi autuado em flagrante.

Na decisão judicial, à qual o Diario de Pernambuco teve acesso, o magistrado determinou que o suspeito seguisse medidas cautelares ao invés da prisão.

Elielson será monitorado com tornozeleira eletrônica por seis meses e está proibido de se aproximar das testemunhas e animais domésticos, “sobretudo gatos e cachorros”, como destaca o documento.

Ele deverá, também, comparecer a todos os atos do processo e mensal em juízo, para justificar as suas atividades.

Além disso, o suspeito está proibido de cometer novos ilícitos penais e deverá manter endereço e telefone atualizados.

Em caso de descumprimento das medidas, o Elielson poderá ser preso, apontou o juiz.

O que diz a Polícia Civil

Procurada pelo Diario, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que não realizou registro do caso, apesar da decisão judicial.