Uber permitirá que passageiras no Recife solicitem corridas com motoristas mulheres

A opção começará a funcionar de forma gradativa em 13 capitais do país

Modalidade chegará em 13 capitais. (Foto: Divulgação/Uber)

A Uber, empresa de transporte privado urbano, anunciou nesta segunda-feira (9) que a funcionalidade Uber Mulher, que permite que usuárias solicitem viagens com motoristas mulheres, chegará ao Recife nos próximos dias. A ferramenta funcionará em três modalidades diferentes.

A opção, que estava sendo testada em sete cidades, começará a funcionar de forma gradativa em 13 capitais do país: Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília, Manaus, Fortaleza, Belém, João Pessoa, Goiânia, São Luís e Cuiabá.

Na modalidade "Reserve Uber Mulher", as usuárias poderão selecionar a opção ao agendarem viagens pelo Uber Reserve, que permite programar corridas com antecedência mínima de 30 minutos.

As usuárias também poderão ativar a preferência por uma motorista mulher nas configurações de perfil/preferências de viagem. Com a opção ativa, o aplicativo priorizará uma motorista mulher na solicitação das viagens de Uber X. A modalidade não garante que a viagem será necessariamente feita por uma motorista mulher.

"Como isso depende da quantidade de motoristas parceiras na região, se o tempo de espera for muito longo, o aplicativo irá redirecionar o pedido de viagem para o motorista mais próximo de forma automática", declara a Uber.

Por fim, as usuárias também vão encontrar a opção "Uber Mulher" entre os produtos disponíveis para solicitar uma viagem imediata na tela inicial. O recurso ficará disponível apenas durante o dia.

"Se o tempo de espera for muito longo, o aplicativo perguntará à usuária se ela deseja continuar aguardando ou se prefere redirecionar a viagem para o motorista mais próximo", detalha a empresa.

Segundo a Uber, desde 2019 as motoristas contam com modalidade que recebe pedidos de viagens somente de usuárias mulheres. A multinacional destaca que a base de motoristas mulheres cresceu 160% nos últimos anos e atualmente é de 8% em todo Brasil.

"Esses recursos fazem parte do compromisso de longo prazo da Uber em oferecer mais conforto e segurança para as usuárias mulheres e pessoas não binárias", acrescenta em comunicado.

As opções também estarão disponíveis para usuários do "Uber conta teens", modalidade para adolescentes de 12 a 17 anos, que permite acompanhamento em tempo real pelos responsáveis.

“Esse recurso em três modelos inovadores foi a forma que encontramos para endereçar essa grande demanda das usuárias brasileiras e ao mesmo tempo manter a boa experiência de motoristas e passageiras com o aplicativo da Uber. Nós temos um compromisso com as mulheres e, para além desse recurso, vamos continuar investindo em ferramentas de segurança como um todo e em conteúdos educativos para os nossos parceiros e usuários homens”, afirma Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

Não foi informada uma data exata de início da funcionalidade no Recife.

