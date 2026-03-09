Professor de jiu-jitsu é morto a tiros na BR-101, na Região Metropolitana do Recife

O professor de jiu-jitsu foi assassinado após deixar um supermercado neste domingo (8), no município de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife (Foto: Arquivo/DP)

Um professor de jiu-jitsu, de 43 anos, identificado como Roberto Aquino de Lima, foi morto a tiros na BR-101, em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife, neste sábado (7). O ex-companheiro da sua namorada é apontando como principal suspeito do crime.

De acordo com informações, Roberto estava em uma motocicleta quando foi surpreendido por disparos logo após sair de um supermercado.

Nenhum dos pertences que estavam com ele foi levado.

Testemunhas relataram à polícia que o professor vinha sendo ameaçado e perseguido pelo ex-companheiro da sua namorada.

Familiares afirmaram que o relacionamento era recente e que Roberto havia conhecido a mulher há poucas semanas.

Ainda segundo os parentes, ele já havia comentado que estava recebendo ameaças relacionadas ao ex-companheiro da mulher.

Além de dar aulas de jiu-jitsu, Roberto também trabalhava como motociclista por aplicativo.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP). "As investigações foram iniciadas e seguem em andamento", destacou a corporação.

