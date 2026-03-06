Inmet e Apac: após dias de chuva forte, o sol volta a brilhar em todo estado de Pernambuco nesta sexta (6)

Depois de uma semana marcada por chuva forte do litoral ao Sertão, o feriado da sexta da Data Magna tem previsão de sol para todo território de Pernambuco, conforme Inmet e Apac

Quase uma semana depois de seguidos alertas de chuva intensa serem publicadas para as cinco regiões do estado, o sol voltou a brilhar forte em todo território de Pernambuco nesta sexta-feira (6), feriado da Data Magna.

É que informa a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão da Apac é de céu com poucas núvens e possibilidade de chuva fraca em algum momento do dia para todo estado.

O mapa de Pernambuco no portal do Inmet esteve colorido durante toda a semana, alternando amarelo, laranja e vermelho, cores que indicavam o grau de severidade das chuvas: do “Perigo Potencial”, passando para “Perigo” e "Grande Perigo”.

Nesta sexta, Pernambuco, e demais estados do Nordeste, aparecem brancos, com as áreas de chuva se concentrando no Norte e Centro-Oeste, e em alguns estados do Sul e Sudeste.

A semana

Situação bem diferente do que aconteceu nos últimos dias. Choveu forte na Região Metropolitana (em Itapissuma, por exemplo), Zona da Mata Norte (Goiana) e Zona da Mata Sul (Barreiros).

Mas foi o Agreste e, principalmente, o Sertão que receberam os maiores volumes de água.

Chegou a chover mais de 80 mm em Gravatá, no Agreste. Mais de 90 mm, em Petrolina, no Sertão.

Além de Salgueiro, que, devido ao transbordamento do Açude Velho, teve suas ruas invadidas uma grande quantidade de água.