PMs ajudam passageira de carro de aplicativo a dar à luz no meio da rua no Recife

Tudo aconteceu em Água Fria, quando uma equipe visualizou um veículo de aplicativo parado, à espera de uma passageira, em atitude que chamou a atenção

Pms ajudaram mulher a dar á luz no Recife (Divulgação )

Policiais militares do 13º Batalhão ajudaram em um parto no meio da rua, no Recife.

O fato aconteceu em Água Fria, na Zona Norte, na terça (3).

Tudo aconteceu quando uma equipe visualizou um veículo parado em atitude que chamou a atenção, segundo a PM.

Ao realizar a abordagem, o condutor informou ser motorista de aplicativo e relatou que aguardava uma corrida. A passageira estava em trabalho de parto.

Quando a grávida se aproximou do carro, o trabalho de parto evoluiu rapidamente. Diante da situação emergencial, os PMs ajudaram no nascimento da criança, adotando os cuidados iniciais até a chegada do socorro.

A equipe, então, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou os procedimentos médicos.

Após a estabilização, a mãe e o recém-nascido foram encaminhados ao Hospital Barros Lima, onde permaneceram sob cuidados médicos.