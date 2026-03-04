PMs ajudam passageira de carro de aplicativo a dar à luz no meio da rua no Recife
Tudo aconteceu em Água Fria, quando uma equipe visualizou um veículo de aplicativo parado, à espera de uma passageira, em atitude que chamou a atenção
Publicado: 04/03/2026 às 16:42
Pms ajudaram mulher a dar á luz no Recife (Divulgação )
Policiais militares do 13º Batalhão ajudaram em um parto no meio da rua, no Recife.
O fato aconteceu em Água Fria, na Zona Norte, na terça (3).
Tudo aconteceu quando uma equipe visualizou um veículo parado em atitude que chamou a atenção, segundo a PM.
Ao realizar a abordagem, o condutor informou ser motorista de aplicativo e relatou que aguardava uma corrida. A passageira estava em trabalho de parto.
Quando a grávida se aproximou do carro, o trabalho de parto evoluiu rapidamente. Diante da situação emergencial, os PMs ajudaram no nascimento da criança, adotando os cuidados iniciais até a chegada do socorro.
A equipe, então, acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou os procedimentos médicos.
Após a estabilização, a mãe e o recém-nascido foram encaminhados ao Hospital Barros Lima, onde permaneceram sob cuidados médicos.