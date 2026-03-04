Com show de Elba, cápsula do tempo e carnaval, Olinda anuncia programação de 492 anos

A ideia da prefeitura é levantar uma reflexão sobre o que foi construído em Olinda ao longo dos anos, além de uma carta com diretrizes para que seja reinstalado e reaberto daqui a um século.

Maracatu se apresentou na solenidade (Divulgação )

Olinda anunciou, nesta quarta (4), a programação da festa dos 491 anos da cidade, que serão festejados em 12 de março.

Segundo a prefeitura, durante a Missa em Ação de Graças, será instalada uma cápsula do tempo em homenagem aos 500 anos da cidade.

A ideia da prefeitura é levantar uma reflexão sobre o que foi construído em Olinda ao longo dos anos, além de uma carta com diretrizes para que seja reinstalado e reaberto daqui a um século.

Ainda de acordo com a gestão municipal, haverá uma celebração da cultura, do patrimônio e do turismo, “reforçando a potência cultural de Olinda e sua relevância para o mundo”.

A solenidade de apresentação da programação de aniversário, na sede da prefeitura, teve apresentação cultural de maracatu rural, remetendo a uma das ações previstas no Festival Canavial, que fará parte dos eventos.

Programação do aniversário de 491 anos



A agenda do dia comemorativo na cidade inclui:

5h – “Acorda Povo na Orla”, saindo da Capela de Sant’Ana, em Rio Doce, até a Praça Duque de Caxias, com Orquestra Maracafrevo e passistas.

9h – Missa em Ação de Graças na Catedral da Sé, já tradição nos festejos. Neste ano, com instalação da cápsula do tempo

15h – Cortejo do Cariri Olindense até a Praça do Carmo

16h – Corte simbólico do bolo, no Coreto, com distribuição ao público

Tarde e noite – Shows no Polo do Carmo com Elba Ramalho, Quinteto Violado, Coco das Artes, Orquestra do Avesso e Sambadeiras



Festival Canavial

O festival acontece de 10 a 15 de março e, nesta edição, homenageia Rainha Marivalda (Recife), Mestre Matinho (Águas Belas), Mestra Jucedi (Goiana) e Bata-Kossô (Olinda).

No dia 12 de março, a programação ocupa as ruas e a Praça do Carmo como parte oficial dos festejos dos 491 anos da cidade, reunindo Elba Ramalho, Quinteto Violado, Sambadeiras, Orquestra do Avesso, Coco das Artes e os cortejos do Cariri Olindense e Bata-Kossô.

Nos dias seguintes, o palco recebe nomes como a Velha Guarda do Salgueiro, com participação de Sapoty da Mangueira e Rainha Marivalda; Graça Onasilê, do Ilê Ayê; Afonjah, com participação da moçambicana Saquia Rachide; além de Isaar e Dina Braga.

A programação ainda inclui Afoxé Oxum Pandá, Mestre Matinho e os Mestres do Coco de Pernambuco, reforçando o intercâmbio cultural entre Brasil e África,