PF cumpre mandados no Recife contra grupo criminoso que aplicou golpes nas contas da Caixa

Operação Códigos de Barras, da PF, tem como alvo grupo criminoso que teve acesso a contas da Caixa Econômica Federal

Publicado: 04/03/2026 às 12:59

Polícia Federal (PF)/Foto:PF/Divulgação

A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira (4), a Operação Código de Barras. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão no Recife contra organização que aplicava golpes bancários.

As investigações revelaram que o grupo criminoso atuava mediante acesso ilícito a contas da Caixa Econômica Federal.

A partir desse acesso, eram realizados saques fraudulentos e pagamentos de boletos digitais.

A investigação apura a ocorrência dos crimes de organização criminosa, de lavagem de dinheiro e de furto qualificado pela fraude.

 

