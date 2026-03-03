Encontrado corpo de aluno de remo do Sport que desapareceu no Rio Capibaribe, no Recife

Edvane Cesar, de 52 anos, tinha desaparecido na segunda-feira (2)

Corpo foi encontrado nesta terça-feira (3) (Marina Torres/DP Foto)

O corpo do aluno de remo do Sport Edvane César do Carmo, de 52 anos, foi achado perto do Parque das Graças, Zona Norte do Recife, na manhã desta terça-feira (3).

O homem desapareceu nas águas do rio, na segunda-feira (2), durante um treino individual de remo, e estava sendo procurado desde então. Ele não estaria utilizando colete salva-vidas no momento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram utilizados cinco viaturas e três botes infláveis de salvamento na operação.



Amigos que acompanhavam o treino presenciaram a queda, e um deles tentou prestar socorro antes da chegada das equipes de resgate, mas não conseguiu retirá-lo do rio.

O desaparecimento ocorreu em um trecho entre a Ponte da Torre, na Rua Amélia, e a Ponte da Capunga, na Rua Joaquim Nabuco, na Zona Norte da capital.

Segundo a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, Edvane ocupava cargo comissionado na Secretaria Executiva de Segurança Cidadã, na área de ordenamento público.

Em nota, o Sport Club do Recife informou que acionou o Corpo de Bombeiros e acompanhou o caso, prestando apoio à família.