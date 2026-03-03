Operação da PF cumpre mandados em três municípios de Pernambuco e em São Paulo

Investigação da PF apura cultivo ilícito de maconha no Sertão da Paraíba e envolvimento em atividade criminosa de grupo em municípios de Pernambuco e na cidade de São Paulo

Polícia Federal cumpriu mandados em Pernambuco e São Paulo (DIVULGAÇÃO/PF)

A Operação Êxito foi deflagrada na manhã desta terça-feira (3) pela Polícia Federal. Foram cumpridos mandados, além de prisões preventivas e temporárias, em três municípios de Pernambuco e na cidade de São Paulo.

A investigação apura o cultivo ilícito de maconha e a atuação de grupo criminoso com possível atuação interestadual.

O ponto de partida para as investigações foi uma abordagem realizada pela Polícia Militar da Paraíba, que identificou indivíduos em circunstâncias suspeitas na região do sertão paraibano.

A partir dessas informações, foram realizadas diligências que possibilitaram a identificação de extensa área utilizada para o cultivo de Cannabis sativa em zona rural do município de Santa Terezinha/PB.

Após a operação de erradicação da plantação ilícita, foram constatadas estruturas compatíveis com atividade criminosa organizada, incluindo sistemas de irrigação, edificações de apoio e materiais empregados na produção e no acondicionamento do entorpecente.

O aprofundamento das investigações permitiu a identificação de investigados com possível participação na aquisição da propriedade rural, na manutenção da estrutura logística e no transporte da droga, circunstâncias que fundamentaram a representação policial pelas medidas cautelares deferidas pelo Poder Judiciário.

Durante a Operação Êxito, foram cumpridos mandados de busca e apreensão nos municípios de Carnaubeira da Penha e Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, e na cidade de São Paulo.

A operação também cumpriu prisões preventivas e temporárias, com o objetivo de preservar elementos probatórios, de interromper a atuação do grupo investigado e de aprofundar a apuração dos fatos.

