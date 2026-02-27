Olinda inicia programa de vacinação contra bronquiolite nesta segunda (2)

Nesta segunda-feira (2), haverá a triagem na Policlínica Barros Barreto, no Carmo, em Olinda; na quinta, as crianças recebem a dose da vacina que protege contra a bronquiolite e pneumonia

Prefeitura de Olinda (Foto: Divulgação)

O Programa Nacional de Imunização de Olinda (PNI) inicia, na segunda-feira (2), a vacinação contra a bronquiolite com o Nirsevimabe, dose única que oferece proteção imediata e temporária (cerca de 6 meses) contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) em bebês.

Para a criança receber a vacina, que protege contra bronquiolite e pneumonia, precisa passar por uma triagem criteriosa, que será realizada na Policlínica João Barros Barreto, no Carmo.

Toda segunda-feira haverá uma triagem para avaliar as condições da criança para receber a vacina e, após análise do PNI, os responsáveis serão chamados para a aplicação da vacina, às quintas-feiras, das 8h às 13h.

A Prefeitura de Olinda lembra que os responsáveis pela criança devem apresentar, no momento da triagem, a documentação necessária, como:



Cartão de vacinação;

Comprovante de residência;

Laudo médico que comprove a comorbidade (quando houver).

O público-alvo é crianças que nasceram com menos de 36 semanas e seis dias de gestação; menores de dois anos com comorbidades específicas.

A prioridade é vacinar crianças prematuras (36 semanas e seis dias) nascidas entre agosto de 2025 e janeiro de 2026; crianças menores de dois anos com comorbidades, conforme critérios clínicos.

Condições contempladas:

Prematuridade;

Doença cardíaca congênita com repercussão hemodinâmica;

Doença pulmonar crônica da prematuridade;

Imunocomprometimento grave (inato ou adquirido);

Fibrose cística;

Doenças neuromusculares graves;

Anomalias congênitas das vias aéreas;

Síndrome de Down.



Vale salientar, que a proteção contra o VSR reduz internações, evita casos graves e salva vidas.

Procure o serviço no dia da triagem e garanta a proteção do seu filho.