Fundaj anuncia inscrição para cursos gratuitos de curta duração com 435 vagas

Conforme edital da Fundaj, as inscrições para os cursos gratuitos poderão ser feitas a partir deste sábado (28) até o dia 26 de março

A Fundação Joaquim Nabuco (Fundaj) anunciou a abertura de inscrições para 14 cursos de curta duração. Ao todo, serão ofertadas 435 vagas em formações gratuitas com diferentes modalidades e cargas horárias.

Os interessados podem se inscrever entre 28 de fevereiro e 26 de março através do link disponibilizado pela fundação. A divulgação do resultado final será no dia 1º de abril.

As aulas presenciais ocorrerão no campus Ulysses Pernambucano da Fundaj, no Derby, e as atividades a distância serão realizadas em ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da instituição.



Serão destinadas 25% das vagas aos candidatos autodeclarados pretos, travestis, transexuais, transgêneros, oriundos de povos e comunidades tradicionais e pessoas com deficiência que desenvolveram seu trajeto de escolarização na escola pública (ensino fundamental e médio).



Já 20% das vagas serão voltadas para candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para os Programas Sociais do Governo Federal e integrantes de famílias de baixa renda.



O edital com mais informações pode ser acessado no site da Fundaj.