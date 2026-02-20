Ação de saúde bucal vai atender crianças e jovens em Olinda e Recife

Iniciativa acontece, nos dias 23 e 25 de fevereiro, em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras

São disponibilizadas 40 vagas para Uninassau Olinda, 30 para Uninassau Boa Viagem e 30 para unidade das Graças - ambas no Recife (João Milton/Divulgação)

Uma iniciativa gratuita vai beneficiar 100 crianças e jovens com doenças raras a melhor a saúde bucal gratuitamente. A promoção é do Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), em alusão ao Dia Mundial das Doenças Raras, e acontece na segunda (23/2) e na quarta (25/2).

Ação envolve as clínicas-escola das instituições. Serão 40 vagas para Olinda (na unidade da Uninassau) e 60 para o Recife, sendo 30 na unidade do bairro das Graças e 30 para Boa Viagem.

SERVIÇOS

A ação oferece avaliação odontológica sem custos, limpeza, aplicação de flúor, entre outros serviços. Caso o tratamento for necessário, os procedimentos custam uma taxa social.

Os serviços disponibilizados por valores acessíveis nas Clínicas-Escola são: restauração, extração, tratamento de canal, limpeza, aplicação de flúor, raspagem, prótese, clareamento, entre outros. Para participar, os interessados devem comparecer ao local de preferência no horário da iniciativa.

DOENÇAS RARAS

No Brasil, segundo dados do Ministério da Saúde, mais de 13 milhões de pessoas possuem uma doença rara. Para ser considerada rara, a patologia precisa afetar 65 pessoas em um grupo de 100 mil indivíduos. Isto significa um número de 1,3 pessoas para cada 2 mil indivíduos.

Compõem este grupo de enfermidades as anomalias congênitas, os erros inatos do metabolismo ou da imunidade, as deficiências intelectuais, entre outras. A maioria possui algum tipo de componente genético. Em geral, as crianças são as mais afetadas, mas as doenças raras podem aparecer ao longo da infância ou na idade adulta.



"Nossa missão como Instituição de Ensino Superior vai além da sala de aula, pois se concretiza no impacto direto causado na sociedade. Promover esta ação é um compromisso com a saúde e reafirma nosso papel tanto humano quanto científico. Contamos com um corpo clínico altamente qualificado e profissionais preparados para oferecer um atendimento especializado e humanizado, garantindo que a complexidade de cada diagnóstico seja acolhida com excelência técnica", destaca Adriane Mendes, gerente de Governança Ambiental e Social da Uninassau.

SERVIÇO - Ação Sorriso Especial

23/02 - Clínica-Escola de Odontologia da UNINASSAU Graças - Bloco D, localizado na Rua Joaquim Nabuco, 615 - 9h às 12h;

23/02 - Clínica-Escola de Odontologia da UNINASSAU Boa Viagem - Rua Jonathas de Vasconcelos, 316 - das 9h às 11h;

25/02 - Clínica-Escola de Odontologia da UNINASSAU Olinda - Shopping Patteo Olinda - 13h às 17h.