Senai-PE abre inscrições para 610 bolsas integrais de estudo nesta sexta (20)
As bolsas integrais de estudo técnico de nível médio oferecidas pelo Senai-PE estão divididas em oito cursos; confira quais e como se inscrever
Publicado: 20/02/2026 às 14:23
Senai oferece oportunidade para cursos de aperfeiçoamento profissional (DIVULGAÇÃO/SENAI-PE)
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu inscrições, nesta sexta-feira (20), para 610 bolsas de estudo integrais, divididas em oito cursos em educação profissional técnica de nível médio.
O formato dos cursos será na modalidade presencial e semipresencial (EAD com a obrigatoriedade da presença dos alunos nas aulas presenciais práticas nas escolas técnicas do Senai-PE).
As inscrições, que vão até o dia 10 de março, devem ser realizadas no endereço eletrônico disponibilizado pelo Senai.
Poderão se inscrever os candidatos que cumpram as seguintes exigências:
1) Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio (ou equivalente EJA/Ensino Médio);
2) Possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos;
3) Ter condição de baixa renda autodeclarada, por escrito, no ato da inscrição.
As vagas de bolsas integrais ofertadas pelo Senai-PE são para os cursos de técnicos em Eletromecânica, Logística, Mecânica, Plástico, Eletrotécnica, Planejamento e Controle de Produção, Alimentos e Segurança do Trabalho.
Para mais informações, o candidato pode acessar o edital no site do Senai-PE.