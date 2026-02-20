Senai-PE abre inscrições para 610 bolsas integrais de estudo nesta sexta (20)

As bolsas integrais de estudo técnico de nível médio oferecidas pelo Senai-PE estão divididas em oito cursos; confira quais e como se inscrever

Senai oferece oportunidade para cursos de aperfeiçoamento profissional (DIVULGAÇÃO/SENAI-PE)

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) abriu inscrições, nesta sexta-feira (20), para 610 bolsas de estudo integrais, divididas em oito cursos em educação profissional técnica de nível médio.

O formato dos cursos será na modalidade presencial e semipresencial (EAD com a obrigatoriedade da presença dos alunos nas aulas presenciais práticas nas escolas técnicas do Senai-PE).



As inscrições, que vão até o dia 10 de março, devem ser realizadas no endereço eletrônico disponibilizado pelo Senai.

Poderão se inscrever os candidatos que cumpram as seguintes exigências:



1) Estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio (ou equivalente EJA/Ensino Médio);



2) Possuir idade mínima de 16 (dezesseis) anos;



3) Ter condição de baixa renda autodeclarada, por escrito, no ato da inscrição.



As vagas de bolsas integrais ofertadas pelo Senai-PE são para os cursos de técnicos em Eletromecânica, Logística, Mecânica, Plástico, Eletrotécnica, Planejamento e Controle de Produção, Alimentos e Segurança do Trabalho.



Para mais informações, o candidato pode acessar o edital no site do Senai-PE.

