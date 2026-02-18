Mãe de mulher agredida pelo companheiro em Mato Grosso pede ajuda para trazer filha e netas para Arcoverde

"Eu só quero que ela volte para casa", desabafou Sônia da Silva após ver imagens do rosto da filha agredida pelo companheiro em Nortelândia, no Mato Grosso

Denise deixou Arcoverde em busca de trabalho no Mato Grosso (ARQUIVO/FAMÍLIA)

Uma mãe pede ajuda para conseguir trazer a filha Denise Silva, de 25 anos, e as duas netas de 2 e 4 anos para Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, após relato ter agressão por parte do companheiro no município de Nortelândia, no Mato Grosso.

Segundo a Sônia Maria da Silva, de 42 anos, mãe da vítima, as agressões ocorreram nesta terça-feira (17), na frente das duas filhas.

Em entrevista ao Diario de Pernambuco, Sônia contou que a filha se mudou há cerca de um ano e seis meses em busca de trabalho.

“Ela foi para lá a procura de trabalho. Trabalhou em duas empresas, mas teve que sair porque não tinha com quem deixar as duas filhas pequenas”, relatou.

Segundo Sônia, a filha chegou a voltar para Pernambuco por um período, mas retornou ao Mato Grosso posteriormente, quando iniciou um novo relacionamento. Foi nesse momento que começaram os problemas.

“Ela vivia muito bem, mas esse rapaz agredia ela com palavras de baixo escalão. Ontem (na terça), ele agrediu fisicamente, bateu nela. Foi a primeira vez que ela me contou que ele tinha feito isso.”

A mãe disse que descobriu a agressão por meio de uma foto enviada pela filha.

“Ela me ligou e disse: ‘Olha a foto’. Quando eu olhei, vi o rosto dela todo machucado. Ela disse: ‘Mãe, eu quero ir embora daqui, mas não estou em condições. Veja o que a senhora pode fazer por mim’.”

Após o pedido de socorro, a mãe entrou em contato com a família que mora no mesmo estado para dar um auxílio a filha e retira-lá da casa do agressor.

“Eu entrei em contato com meu irmão, que trabalha lá. Pedi para ele ir buscar ela porque podia acontecer algo pior. Ele foi com minha irmã, conversou com o rapaz e levou minha filha de lá. Agora ela está com meu irmão, graças a Deus.”

De acordo com Sônia, a filha deve registrar boletim de ocorrência ainda nesta semana. A Secretaria da Mulher de Arcoverde já entrou em contato com a família para orientar sobre os procedimentos.

Agora, o principal objetivo é garantir o retorno da mulher e das filhas para Pernambuco.

“Eu não peço dinheiro a ninguém. Eu só peço ajuda para comprar as passagens. São duas passagens, porque uma das crianças não paga. Eu só quero que ela volte para casa”, afirmou Sônia.

Enquanto aguarda apoio, a mãe mantém a esperança de reunir a família novamente.

“Se Deus quiser, ela vai voltar para Arcoverde e ficar com a família. Vai dar tudo certo.”