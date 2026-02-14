Carnaval 2026: João Campos fala sobre gestão: "maior realização profisional da minha vida"

O prefeito chegou ao café da Manhã do galo, neste sábado (14), com a noiva, a deputada federal Tabata Amaral, a ex-deputada Marília Arraes e o secretário Miguel Coelho

João campos falou com presidente do galo, Rômulo Meneses, na chegada para o café (Anderson Maia/ Galo da Madrugada )

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), chegou ao Forte Cinco Pontas, no Bairro de São José, no Centro do Recife, na manhã deste Sábado de Zé Pereira, para participar do tradicional café da manhã do Galo da Madrugada.

O evento antecede o desfile do “maio bloco de Carnaval do Mundo”, segundo o Guiness Book.



Acompanhado pelo vice-prefeito do recife, Victor Marques, o gestor afirmou que é uma alegria poder trabalhar por Recife: “A maior realização profissional da minha vida”, declarou.

O prefeito chegou com a noiva, a deputada federal Tabata Amaral, a ex-deputada Marília Arraes e o secretário Miguel Coelho.

Ainda segundo o prefeito, a expectativa é de um Carnaval de paz, de harmonia, com muita tradição e história.

“Sabemos que o Sábado de Zé Pereira é uma marca que faz parte do patrimônio cultural da nossa cidade e do nosso estado. Mais uma vez, o Galo vai saudar os foliões. Este ano, inclusive, com uma mensagem de fraternidade, trazendo o coração de Dom Hélder Câmara e reforçando o respeito às diferenças religiosas e à fé das pessoas”, disse

Para ele, Carnaval “é um espaço de respeito: divertir-se e brincar também significa respeitar o próximo”.

“Por isso, agradecemos mais uma vez ao Galo. Estou muito feliz e animado, não só como prefeito, mas também como folião”, afirmou o gestor.

Para João campos, ser prefeito “é trabalhar e cumprir o dever, ao lado do nosso time”.

Ele saudou o vice-prefeito Vitor Marques e toda a equipe que os acompanha.

“Estamos muito felizes e animados, com a certeza de que será um grande Carnaval e um grande ano. E esperamos contar, se Deus quiser, com a ajuda de São Pedro, para manter o tempo nublado, mas sem chuva”, acrescentou.