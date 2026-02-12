Carnaval 2026: Priscila Senna sobe ao palco na abertura em Olinda: "Vocês estão fervendo"
Cantora Priscila Senna é uma das maiores atrações para a abertura do Carnaval Olindense nesta quinta (12), na Praça do Carmo
Publicado: 12/02/2026 às 20:47
Priscilla Senna se apresentou em Olinda (Nicolle Gomes/DP)
A cantora Priscila Senna subiu ao Palco Pernambuco Meu País – Polo Erasto Vasconcelos, na Praça do Carmo, em Olinda, para se apresentar na abertura do Carnaval 2026 da Marim dos Caetés.
O show da artista começou por volta das 20h30, e embalou os foliões com sucessos da carreira de Priscila.
Homenageando o maracatu, a cantora destacou que a alegria do público ao recebê-la.
“Vocês estão fervendo”, disse a Musa.
Ainda nesta quinta (12), Olinda terá shows de Alceu Valença e Nação Zumbi.
A programação de abertura carnavalesca da cidade começou às 16h, com cortejos pelas ladeiras do Sítio Histórico.