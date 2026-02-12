Carnaval 2026: lojas são flagradas no Recife vendendo serpentinas metálicas proibidas por lei

Segundo a Neoenergia, a ação contra as serpentinas metálicas foi feita, nesta quinta (12), em parceria como Procon de Pernambuco e o Corpo de Bombeiros, e autuou estabelecimentos comerciais.

Operação flagrou lojas vendendo serpentinas proibidas (Divulgação )

Realizada nesta quinta (12), uma operação flagrou lojas no Bairro de São José, no centro do Recife, vendendo serpentinas metálicas usadas em brincadeiras de carnaval.

O produto é proibido por lei em Pernambuco, desde dezembro de 2025.

Segundo a Neoenergia, a ação foi feita em parceria como Procon de Pernambuco e o Corpo de Bombeiros, e autuou estabelecimentos comerciais.

Ainda segundo a Neoenergia, várias lojas acabaram sendo autuadas e tiveram que recolher o produto, que, na maioria das vezes, estava exposto logo na entrada dos estabelecimentos.

“A mobilização integra o conjunto de medidas preventivas adotadas para garantir um Carnaval mais seguro para foliões, comerciantes e trabalhadores” explicou a nota divulgada pela empresa.



Flagrante



A concessionária de energia elétrica informou que a serpentina metalizada e produtos similares estavam sendo comercializados normalmente, sem nenhum tipo de precaução por parte dos comerciantes.

“A serpentina metálica é um condutor de energia elétrica. Se for arremessada contra fios de energia, pode causar acidentes graves. Até mesmo os lança-confetes e lança-serpentinas exigem cuidado, pois a pressão do bastão pode lançar o material a até oito metros de altura, alcançando a rede elétrica. Se quiser brincar em segurança, a melhor opção é a serpentina de papel comum, não metalizada”, afirma o supervisor operacional da Neoenergia Pernambuco, Diego Germano.

O que diz a lei

A comercialização de serpentinas metálicas está proibida pela Lei nº 18.753/2024. A legislação prevê apreensão da mercadoria e multa que pode chegar a R$ 10 mil para quem for flagrado vendendo o produto. A medida tem como objetivo evitar acidentes graves, como o ocorrido em Minas Gerais, quando o uso de serpentina metálica provocou um curto-circuito na rede de média tensão, resultando na morte de 16 pessoas e deixando outras 55 feridas.

Campanha

A fiscalização também tem relação com a campanha “Seja inimigo do fim”, que une, de forma inédita, Alceu Valença e BaianaSystem em uma ação de conscientização sobre segurança na rede elétrica durante o Carnaval 2026.

Neoenergia diz que a música pode ser como ferramenta educativa para alcançar milhões de foliões em Pernambuco e na Bahia, levando orientações sobre os perigos de subir em postes, realizar ligações clandestinas e arremessar objetos na direção da rede elétrica.

A companhia reforça que a segurança é responsabilidade de todos e orienta a população a adotar cuidados simples durante os festejos:



Em caso de fio caído, não se aproximar e avisar imediatamente à Neoenergia

Não jogar serpentina na direção da rede elétrica

Não aproximar “bastão de selfie” da rede elétrica

Não subir em postes, marquises ou árvores próximas à rede

Não realizar ligações clandestinas de energia, além de crime, coloca vidas em risco

Não colocar enfeites ou arremessar objetos na rede elétrica

Não direcionar jatos d’água para a rede elétrica

Garantir o aterramento das estruturas metálicas de barracas e balcões