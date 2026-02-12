Carnaval 2026: confira o abre e fecha nos serviços no Grande Recife

O Diario de Pernambuco reuniu informações sobre o funcionamento de serviços no Grande Recife durante o Carnaval 2026

Com algumas cidades do Grande Recife decretando ponto facultativo durante os dias do Carnaval 2026, os serviços oferecidos pelos municípios terão horário e funcionamento alterados.

Os serviços considerados essenciais funcionarão normalmente durante os festejos carnavalescos.

Por conta disso, o Diario de Pernambuco reuniu informações sobre o funcionamento de serviços de municípios do Grande Recife.

Confira o abre e fecha dos serviços

RECIFE

Saúde

Durante os festejos de Carnaval, os serviços da Secretaria de Saúde do Recife funcionarão em esquema especial de plantão. Ao todo, a cidade contará com dez unidades de saúde, sendo oito da rede municipal e duas da complementar, para atendimentos 24h em diversas especialidades.

Entre as unidades de saúde que irão funcionar, estão: as policlínicas Agamenon Magalhães (Afogados) e Amaury Coutinho (Campina do Barreto); as policlínicas e maternidades Professor Barros Lima (Casa Amarela), Professor Bandeira Filho (Afogados) e Professor Arnaldo Marques (Ibura), o Hospital da Mulher (Curado) e os hospitais pediátricos Helena Moura (Tamarineira) e Maria Lucinda (Parnamirim), o Centro de Atenção à Pessoa Vítima de Violência Sony Santos (Curado) e a Fundação Altino Ventura (Boa Vista).

Vacinação

Durante o Carnaval, os três Centros de Vacinação do Recife estarão ofertando imunizantes para Covid-19 e outras doenças, sem a necessidade de agendamento. Confira o funcionamento de cada Centro de Vacinação:

Shopping Boa Vista: aberto das 9h às 18h da sexta-feira (13), fechado no sábado (14) e no domingo (15), e funcionando das 11h às 19h na segunda (16) e na terça (17) e das 12h às 19h na quarta (18/2).

Shopping Recife: aberto das 9h às 19h na sexta (13/2) e no sábado (14/2), e das 12h às 19h do domingo (15/2) até a Quarta-feira de Cinzas (18/2).

Shopping Rio Mar: aberto das 9h às 19h na sexta (13/2) e no sábado (14/2), e das 12h às 19h do domingo (15/2) até a Quarta-feira de Cinzas (18/2).

Central de teleatendimento

A Prefeitura do Recife lançou para o Carnaval 2026 a Central de Teleatendimento em Saúde. O novo serviço funcionará 24 horas por dia, por meio do Conecta Zap (81-99117-1407).

Atendimento Psiquiátrico

Segundo a Prefeitura do Recife, estarão disponíveis dez unidades para atendimento 24h a moradores do município que estejam em intenso sofrimento psíquico e/ou transtorno mental grave e persistente, decorrentes ou não do uso de álcool e outras drogas.

Entre as unidades, estão: os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Luiz Cerqueira (Santos Amaro), José Carlos Souto (Torreão), CPTRA (Tamarineira), Espaço Azul (Casa Amarela), Galdino Loreto (Jardim São Paulo), David Capistrano (Ipsep) e Livremente (Setúbal), a serviços específicos para homens ou mulheres, que são as Unidades de Acolhimento Psicossocial Jandira Masur (Campo Grande), Celeste Aída (Cordeiro) e Antônio Nery (Imbiribeira).

Profilaxia PrEP

A oferta da profilaxia PrEP. continuará durante o Carnaval. Durante o Sábado de Zé Pereira, a estratégia PrEPara a Prevenção estará disponível na Policlínica Clementino Fraga, das 8h às 15h, com acolhimento e aconselhamento, dispensação da profilaxia PrEP, testagens rápidas para ISTs e oferta de insumos de prevenção.

Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife

O Centro de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses do Recife (CVA) terá plantão durante todo o período carnavalesco para atendimento de emergências envolvendo animais que ofereçam risco à saúde pública, podendo ser acionado das 8h às 17h, por meio do Whatsapp (81) 3355-7712.

Também haverá plantão para denúncias gerais e de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, pelo 0800 281 1520.

Mercados e Feiras

Durante o período carnavalesco, os mercados públicos e feiras livres do Recife terão horário especial de funcionamento. Desta quinta (12) ao sábado (14), os equipamentos funcionam das 6h às 18h.

Já no domingo (15), na segunda (16) e na terça-feira de Carnaval (17), o atendimento ocorre das 6h às 13h.

Na Quarta-feira de Cinzas (18) e na quinta-feira (19), o funcionamento volta ao horário habitual, das 6h às 18h. As praças de alimentação funcionam em horário estendido, permanecendo abertas após as 18h.

Com relação ao Mercado da Boa Vista, que funcionará como polo pelo terceiro ano consecutivo, haverá programação cultural gratuita durante o Carnaval.

As apresentações acontecem do domingo (15) até a Quarta-feira de Cinzas (18), sempre a partir das 13h30, reunindo nomes como Bia Marinho, Betto do Bandolim, Petrúcio Amorim e Pecinho Amorim, entre outros.

A programação completa pode ser conferida no App Conecta Recife ou no site carnaval.recife.pe.gov.br.

Assistência Social e Combate à Fome

Durante o período carnavalesco, que compreende os dias 12 a 18 de fevereiro, alguns serviços da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome terão funcionamento diferenciado.

Os serviços essenciais seguem operando normalmente: os Restaurantes Populares Josué de Castro e Naíde Teodósio, com exceção do sábado (14) de Carnaval, quando estarão fechados em razão do desfile do Galo da Madrugada.

O Centro Popinho, o Abrigo Noturno Irmã Dulce, as Casas de Acolhimento e o Serviço Especializado em Abordagem Social de Rua (SEAS) também mantêm funcionamento regular durante todo o período.

A Cozinha Comunitária Gurupé funcionará até a sexta-feira (13), retomando as atividades na Quarta-feira de Cinzas (18).

Tanto o Banco de Alimentos do Recife quanto o Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN) estarão abertos exclusivamente para dar suporte ao Estacionamento Solidário e aos espaços de proteção e acolhimento.

As unidades Comunidade do Bem e de Afogados dos Centros Arrecifes da Cidadania funcionam até esta sexta-feira (13) e retornam na quinta-feira (19).

Já a Sala da Política sobre Drogas situada no térreo da Prefeitura, os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS), os Centros de Referência Especializados da Assistência Social (CREAS), a Central do Cadastro Único, os Centros POP e o Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP) estarão fechados durante o período carnavalesco.

A Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome também está promovendo um conjunto integrado de ações e espaços físicos voltados a crianças, adolescentes, trabalhadores informais, catadores e foliões.

As novidades desse ano incluem o Espaço Infância Segura PETI, localizado na Alameda de Serviços do Armazém 14; o Estacionamento Solidário, com o Banco de Alimentos do Recife; e o Pit Stop Fica de Boa, localizados na Avenida Alfredo Lisboa.

Além desses novos serviços, também estarão disponíveis os tradicionais espaços, como a Casa do Pequeno Folião (Creche Escola do Pilar), a Casa do Catador (Travessa do Amorim, 75), os Espaços de Proteção do PETI (Creche Escola Municipal Ana Rosa Falcão de Carvalho e Centro Municipal de Educação Infantil Sérgio Loreto) e as ações de prevenção de riscos e danos da iniciativa Fica de Boa.

Direitos Humanos e Juventude

Entre esta sexta-feira (13) e quarta-feira (18), o Centro de Referencia em Direitos Humanos Margarida Alves e o Centro de Referencia em Cidadania LGBTI+ estarao fechados.

No entanto, recifenses e turistas poderão contar com a Central de Direitos Humanos e Acessibilidade, localizada na Praça do Arsenal, na esquina com a Rua do Observatório, no Bairro do Recife.

No local, havera uma equipe multidisciplinar composta por agentes de direitos humanos, psicologos, advogados e assistentes sociais, acolhendo as pessoas que sofrerem qualquer forma de discriminação e preconceito, distribuindo pulseiras de identificação de crianças com o sistema de geolocalização e orientando as pessoas com deficiência sobre os Espaços Acessibilidade.

Praia sem barreiras

O projeto Praia Sem Barreiras, iniciativa que oferece banho de mar assistido para pessoas com deficiencia e mobilidade reduzida, não irá funcionar durante o período carnavalesco..

Trânsito

Os servicos oferecidos na sede da Autarquia de Transito e Transporte Urbano (CTTU) estarão suspensos a partir da sexta-feira (13), voltando a funcionara normalmente na quinta-feira (19), das 8h ate as 13h, por meio de agendamento previo no site cttu.recife.pe.gov.br.

Ja os servicos de monitoramento de trafego e de fiscalizacao prestados pelos agentes de transito funcionarao normalmente durante todo periodo de folia, assim como o teleatendimento 24h, no qual o cidadao pode acionar a CTTU gratuitamente atraves do 0800.081.1078.

Turismo e Lazer

Por conta dos focos de folia e das manifestações populares, a Ciclofaixa de Turismo e Lazer não será montada durante o Carnaval. No entanto, o percurso estará disponível novamente no dia 22 de fevereiro, das 7h às 16h, e nos domingos seguintes.

O Corredor Recife de Esporte e Lazer também estará suspenso durante o Carnaval, sendo montado novamente no sábado (21), das 4h às 7h30.

Atendimento às mulheres

A Secretaria da Mulher criou a Central da Mulher no Carnaval, iniciativa que amplia e integra, em um único espaço, ações de prevenção, cuidado, orientação e incentivo à economia criativa.

A Central funcionará no local onde atualmente opera o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, localizado na Rua do Bom Jesus, nº 147.

A Central funcionará de 12 a 17 de fevereiro, das 16h às 2h. Já o serviço telefônico gratuito do Clarice Lispector para orientação, o Liga, Mulher (0800 281 0107), além do serviço de atendimento através do WhatsApp (81.99488-6138), vão funcionar 24h.

O Centro Clarice Lispector, com sede em Santo Amaro, funcionará 24h durante o carnaval com uma equipe em regime de plantão. O SER Clarice Lispector, localizado em Areias, também vai funcionar das 07h às 19h. Os demais serviços da Secretaria da Mulher serão retomados normalmente na quinta-feira, 19.

Hospital Veterinário

O Hospital Veterinário do Recife funcionará em horário normal nesta sexta-feira (13). No período de carnaval, de segunda a quarta, o funcionamento acontecerá em horário especial para urgências e emergências, das 7h às 12h.

Academias Recife

As 29 Academias Recife funcionarão até às 9h30 da sexta-feira (13), permanecendo fechadas durante o ciclo de carnaval. As atividades serão retomadas na quinta-feira (19), a partir das 5h30.

Rede Compaz e Bibliotecas pela Paz

A Rede Compaz e Bibliotecas pela Paz terão funcionamento especial durante o Carnaval. As unidades do Compaz funcionam até a sexta-feira (13), às 18h, com exceção da unidade do Compaz Dom Helder Câmara, que funciona até esta quinta-feira (12). As atividades retomam quinta-feira, dia 19 de fevereiro.

Salas de Empreendedorismo, Escolas Profissionalizantes e Agência de Emprego

A Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional informa que as Salas de Empreendedorismo, Escolas Profissionalizantes e Agência de Emprego do Recife estarão funcionando em horário especial nesta quinta e sexta-feira (12 e 13) até às 15h. Todos os serviços voltam a funcionar normalmente na quinta-feira (19) pós-carnaval.

Ouvidoria

Durante os dias 12 e 17 de fevereiro, a Ouvidoria-Geral da Prefeitura estará atuando presencialmente em ponto fixo no Armazém 14, no bairro do Recife.

Além disso, o órgão estará com o “Projeto Ouvidoria Itinerante”, que tem o objetivo de divulgar os canais de atendimento, realizar escuta ativa dos foliões e aplicar pesquisa de satisfação sobre a organização da festa e os serviços públicos oferecidos durante o evento.

Segundo a gestão municipal, as informações coletadas serão acompanhadas e analisadas de forma estratégica, contribuindo para ajustes durante o próprio Carnaval e para a produção de relatórios que servirão de base para o aprimoramento dos serviços públicos e para as ações das secretarias e órgãos diretamente envolvidos na festa.

Procon Recife

De 13 a 18 de fevereiro, o Procon Recife não terá atendimento presencial em sua sede (Rua do Imperador Dom Pedro II, 491, Santo Antônio). Estarão disponíveis os canais digitais para registros de reclamações e denúncias através do site procon.recife.pe.gov.br e email [email protected].

O órgão estará de 10 a 17 de fevereiro nas ruas da capital com o projeto “Procon no Carnaval: Seu direito não é folia”, distribuindo abanadores para os foliões e comerciantes com dicas e orientações sobre práticas abusivas nas relações de consumo e realizando a fiscalização dos bares, restaurantes e comércios instalados na cidade.

Procuradoria da Fazenda Municipal

Não haverá expediente de 13 a 18 de fevereiro

JABOATÃO DOS GUARARAPES

Em Jaboatão dos Guararapes, os serviços administrativos no Palácio da Batalha, em Prazeres, e no Complexo Administrativo, em Jardim Jordão, não terão atendimento durante o Carnaval. Confira o funcionamento de serviços e de outras atividades ligadas à administração municipal:

Mercados e feiras

As feiras livres e os mercados públicos das Mangueiras, Cavaleiro e Jaboatão Centro funcionarão normalmente, das 6h às 18h.

Na próxima terça-feira (17), o Mercado das Mangueiras será fechado e todos os atendimentos estarão suspensos para uma ação de higienização.

Já na Quarta-feira de Cinzas (18), o comércio retorna ao funcionamento no horário normal.

Saúde

Os postos e policlínicas estarão fechados.

Com relação aos serviços de urgência e emergência, eles permanecerão funcionando 24 horas, no Centro de Parto Normal Rita Barradas (Sucupira); UPA Municipal Sotave (Prazeres); e nas redes conveniadas do município, como a Maternidade do Hospital Guararapes (Prazeres); emergência clínica do Instituto Ricardo Selva (Cavaleiro) e o Hospital Memorial Jaboatão (Engenho Velho).

O SAMU funcionará normalmente, através do telefone 192.

Defesa Civil

Os serviços da Defesa Civil do Jaboatão dos Guararapes continuarão funcionando normalmente, com equipes de plantão, nas bases avançadas nos pontos mais críticos do município e também pelo telefone 0800-281-2099 e o WhatsApp 81 9 9195-6655.

Procon Jaboatão

O órgão de Defesa do Consumidor do município atenderá com o canal de denúncias do Procon, através do número de WhatsApp 81 7323-7953. Pelo contato, a equipe do Procon irá orientar e/ou agendar a fiscalização.

CAMARAGIBE

A Prefeitura de Camaragibe informou, por meio de suas redes sociais, que entre esta sexta-feira (13) e a Quarta-feira de Cinza (18) será ponto facultativo nas repartições municipais. O atendimento regular em todas as secretarias volta ao normal na quinta-feira(19).

Porém, os serviços essenciais seguirão funcionando normalmente, garantindo o cuidado com a população.

SÃO LOURENÇO DA MATA

A Prefeitura de São Lourenço da Mata, por meio da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, informou que não haverá expediente nas repartições públicas municipais, com exceção dos serviços essenciais, que funcionarão normalmente.

OLINDA

Durante o Carnaval, a Secretaria de Saúde de Olinda estará presente nos principais polos da folia.

Na Praça do Carmo, a população contará, das 11h às 17h, com serviços de orientações sobre cuidados com a saúde e informações sobre os serviços de urgência e emergência e distribuição de preservativos masculinos e femininos, testagem rápida para HIV e sífilis, orientações e acesso à Profilaxia Pós-Exposição (PEP).

Além disso, 60 profissionais em campo, atuando na distribuição de preservativos e ações educativas no entorno da festa.

Com relação aos serviços de urgências, eles estarão funcionando normalmente com:

SAMU 192, disponível 24h

Posto de Urgência especial no desfile do Homem da Meia-Noite, na Praça do Rosário, das 19h até a madrugada;

Posto avançado da saúde na Policlínica João de Barros Barreto, com estrutura equivalente a uma UPA;

SPA Peixinhos, com atendimento adulto, salas de medicação, sutura, sala vermelha e vacinação/soro antirrábico;

UPA Municipal Professor Germano Coelho

Ambulâncias estratégicas posicionadas na Praça do Carmo, Guadalupe e na sede da Prefeitura.

CEAM

O Centro Especializado de Atendimento à Mulher Márcia Dangremon (CEAM) terá atendimento direcionado a casos de violência ou violação de direitos das mulheres, das 9h as 16h, entre o sábado e a terça-feira.

Paralelamente, o serviço seguirá operando em regime de plantão 24 horas, assegurando suporte contínuo ao longo de todo o período.

No Carmo, próximo ao Camarote da Acessibilidade, o atendimento contará com uma equipe multiprofissional formada por advogados, assistente social e psicólogo, além do apoio da Guarda Municipal feminina e da Delegacia da Mulher.

Limpeza Urbana

A operação de limpeza urbana contará com cerca de 400 profissionais, entre garis, encarregados e motoristas. Os serviços serão realizados de forma contínua, durante o dia e à noite, para manter a cidade limpa ao longo de todo o período festivo.

A estrutura inclui caminhões-pipa, caminhões compactadores, varredeiras mecânicas e sopradores, garantindo agilidade e eficiência na coleta e na varrição.

Outros órgãos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PERNAMBUCO

Em virtude do Carnaval 2026, o Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) funcionará em regime de plantão a partir do sábado (14) até a quarta-feira (18). Enquanto isso, os serviços essenciais permanecem ativos para garantir a continuidade da prestação jurisdicional.

Na sexta-feira (13), as unidades localizadas no Centro do Recife terão expediente realizado de maneira remota.

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO

Durante o período carnavalesco, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6) irá alterar temporariamente seu regular horário de funcionamento ao público.

Nesta sexta-feira (13), o expediente em todas as unidades do Regional acontece das 7h às 13h, ficando automaticamente prorrogados os os prazos processuais que teriam início ou vencimento nesta data.

Além disso, não haverá expediente na segunda, terça e quarta-feiras (dias 16, 17 e 18 de fevereiro).

Neste período, eventuais casos urgentes serão atendidos pelo plantão judiciário, que deve ser acionado pelos seguintes números: (81) 98773-4995 (primeira instância) e (81) 98773-4996 (segunda instância). Na quinta-feira (19), após as festividades, o funcionamento do TRT-6 volta ao normal.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE PERNAMBUCO

O Ministério Público de Pernambuco (MPPE) funcionará em regime de plantão no período de 16 a 18 de fevereiro, em razão do Carnaval. Dessa forma, os atendimentos serão realizados remotamente por e-mail e as demandas urgentes devem ser encaminhadas ao Promotor de Justiça plantonista, que atua das 13h às 17h

Desfile do Galo da Madrugada

O MPPE atuará em regime de plantão presencial, das 13h às 21h, nos Juizados do Folião, que funcionarão em dois polos: Fórum Thomaz de Aquino Cyrilo Wanderley (Avenida Martins de Barros, nº 593, bairro de Santo Antônio) e Estação Central do Metrô do Recife (Rua Floriano Peixoto, s/n, Bairro de São José).

Ouvidoria

As manifestações que forem registradas nos canais eletrônicos da Ouvidoria durante o período serão analisadas e encaminhadas às Promotorias de Justiça apenas a partir do dia 19 de fevereiro. Portanto, em casos urgentes, durante o recesso, devem ser usados os e-mails. Segue abaixo os endereços de email:

Capital: [email protected]

Salgueiro: [email protected]

Petrolina: [email protected]

Afogados da Ingazeira: [email protected]

Arcoverde: [email protected]

Garanhuns: [email protected]

Caruaru: [email protected]

Palmares: [email protected]

Cabo de Santo Agostinho: [email protected]

Olinda: [email protected]

Nazaré da Mata: [email protected]

Limoeiro: [email protected]

Vitória de Santo Antão: [email protected]

Jaboatão dos Guararapes: [email protected]

Serra Talhada: [email protected]