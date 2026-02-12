Carnaval 2026: Recife anuncia programação da Noite dos Tambores Silenciosos
Celebração da Noite dos Tambores Silenciosos acontecerá no Pátio do Terço, no bairro de Santo Antônio, Centro do Recife, na segunda-feira (16)
Publicado: 12/02/2026 às 13:43
Noite dos Tambores Silenciosos acontecerá no Pátio do Terço, no bairro de Santo Antônio (DIVULGAÇÃO/PCR)
A Prefeitura do Recife anunciou, nesta quinta-feira (12), a programação de mais uma edição da Noite dos Tambores Silenciosos, que acontecerá na Segunda-feira de Carnaval.
A celebração da ancestralidade, religiosidade e resistência do povo negro será no Pátio do Terço, no bairro de São José, Centro do Recife,
Considerado um dos momentos mais emblemáticos do carnaval recifense, o evento reúne 41 maracatus mirins e adultos e 2 afoxés, conectando gerações e mantendo viva uma história de mais de 50 anos da cultura afro-brasileira.
A cerimônia mirim será conduzida pela ialorixá Mãe Fátima, enquanto a cerimônia adulta ficará sob a responsabilidade do babalorixá Jorge de Bessen, pelo segundo ano consecutivo, sucessor de Tatá Raminho de Oxóssi, que liderou o ritual por décadas e faleceu em dezembro de 2024.
História
O Pátio do Terço, que abriga a histórica Casa de Badia, já foi centro de terreiros de Xangô e de agremiações carnavalescas de negros e negras, tornando-se referência simbólica da memória da cultura afro-brasileira e da escravidão no Recife.
A Noite dos Tambores Silenciosos tem suas origens nos anos 1960, organizada por Paulo Viana, e passou por um processo de sacralização a partir da década de 1990, quando Tatá Raminho, babalorixá e cunhado de Badia, assumiu a condução da cerimônia religiosa.
Desde então, a festa combina apresentações de maracatus com cantos aos orixás e reverência aos eguns, os espíritos dos ancestrais, culminando à meia-noite com o apagar das luzes e o silenciamento dos tambores, momento que simboliza homenagem e respeito aos que já se foram.
Programação completa:
Segunda-feira (16)
16h às 19h: Cerimônia da Noite dos Tambores Silenciosos Mirim
Maracatu de Baque Virado Nação Encanto da Alegria, Nação Cambinda Africano, Nação Estrela Dalva, Mirim Cambinda Estrela do Amanhã, Nação Baque Forte, Nação Erê (CVD), Nação Sol Brilhante de Recife, Encanto do Pina Mirim (Encantinho), Nação do Maracatu Leão da Campina, Nação do Maracatu Porto Rico, Maracatu Infantil Nação Estrelar.
20h às 3h: Cerimônia da Noite dos Tambores Silenciosos Adulto
Nação do Maracatu Leão da Campina, Nação Gato Preto, Nação Tupinambá, Nação Cambinda Africano, Nação Oxum Mirim, Nação Estrela de Olinda, Nação Raízes de Pai Adão, Nação Sol Brilhante de Recife, Carnavalesco Linda Flor, Nação Raízes de África, Nação do Maracatu Porto Rico, Nação Aurora Africana, Nação Elefante, Nação Tigre, Nação Baque Forte, Nação Cambinda Estrela, Nação Encanto do Dendê, Nação Xangô Alafin, Nação Estrela Dalva, Carnavalesco Almirante do Forte, Nação Encanto da Alegria, Nação Estrela Brilhante do Recife, Estrela Brilhante de Igarassu, Nação Sol Nascente, Nação de Oxalá, Encanto do Pina, Nação de Luanda, Nação Sol Brilhante de Olinda, Nação Carneiro de Ouro, Nação Cambinda de Oya, Afoxé Ara Odé, Afoxé Omo Obá Dê.